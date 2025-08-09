Войната в Украйна:

Спасението ИДВА с тези --ЛЕСНИ-- (ключови; дълбоки; проверени; народни идеи

09 август 2025, 07:41 часа 0 коментара
Спасението ИДВА с тези --ЛЕСНИ-- (ключови; дълбоки; проверени; народни идеи

Вдигнатото над нормата кръвно налягане не непременно манифестира симптомите си. И обикновено си нямаме ни най-малка идея, че сме поставени на изпитание от него. Сред нас има хора, които усещат силна реакция към повишаването му и стават жертви на много кофти усещания. Но е документирано, че по-голямата част могат да не узнаят години наред, че страдат от него. Медицинските лица редовно ни увещават да го проследяваме внимателно, но в ежедневието по принцип не се получава по този начин - ако се чувстваш във форма, не ти хрумва, че би могъл да имаш проблем със кръвното налягане. 

Да страдаш от високо кръвно обаче в никакъв случай не е доживотна присъда.Повечето причини за развиване на хипертония идват от ситуации, които всеки изпитва във всекидневието. Влошаващите състоянието ви фактори са по-голямо тегло, слаба физическа активност, изпълнена с лоша храна диета, димящи цигари, ежедневни прекалявания с алкохола, нервно напрежение, диабет, струпване на хронични болести и в някои случаи генетична обремененост. За препоръчване е като се превиши 43 годишна възраст да започнете да се следите значително по-внимателно. 

Има често страдащи хипертоници, за които е повече от важно да поглъщат предписани  хапчета. Ала повечето от хората са от вида, които правят кризи неочаквано и рядко. Без значение от кои сте обаче е препоръчително да сте наясно кои са скритите чалъми, които ще ви дадат предимство да редуцирате нивото на кръвното за броени минути. И то вкъщи. Тези хитрини не отменят медицинската работа, но могат да са от първа необходимост в най-напечения миг. Добре е впрочем да ги направите част от ежедневието си, понеже те от изумителна стойност за организма при сериозен набор здравни беди.

 Опитайте това

Канелата ,това чудо на природата, е  чудесна и приятна както като вкусови данни, така и като мирис. Подправката включва неизмеримо полезни за организма целебни качества. Понижава напрежението върху нервите и доказано има благоприятстващ кръвното налягане. Ето за какво става дума. Сложете малко вода в чаша с кисело мляко и изсипете малко повече от половин чаена лъжичка канела. За да стане съвсем хубаво сложете и лъжичка мед. Тази освежаваща напитка работи до няколко минути.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

• С чесън към добро здраве

В народната традиция, чесънът изобилства от толкова много преимущества, че ако го превърнете в интегрална част от храната ви, ще ликвидирате високото кръвно. Чесънът е популярен като един от най-мощните натурални антибиотици. Тушира високото кръвно, бори се с лошия холестерол. Ако не искате да го ядете като скилидка, по-скоро пробвайте с малка лъжичка чесън на прах. Отново действа добре. Обезателно обаче е хубаво да е суров. 

• Малка хитрина

Съществува един важен трик, който е добре да вкарате в употреба. Директно трябва да сложите палец и среден пръст върху мястото зад меката част на вашето ухо. После приплъзнете пръсти надолу към ключицата. Това действие се прилага 8-10 пъти за всяко ухо. Другата популярна важна точка е разположена на 0,5 см от меката час на ухото в посока към носа. На това място бихте могли да проведете разтриване. 

• Този чай е задължителен

Ако съществува билка, която да е натурална помощница в битката против високото кръвно налягане, това със сигурност е хубавата отвара от каркаде. Това е един от изключителните домашни прийоми за редуциране на вашето кръвно. И всъщност, има още широк набор полезни свойства. Поради начина, по който оказва ефект на психическото здраве, поема функцията и на антидепресант. Доказано е, че засилва имунната защита, понеже носи в себе си най-големите нива на витамин Ц от всички чайове. Изобилства също на желязо и има доказан ефект върху хемоглобина. Разбрано е, че има ефект и при излязло извън нормите тегло. 

• Пробвайте и това

Знае се, че когато сме с повишен стрес, ние обикновено въздишаме. Затова в началото отпуснете тялото и ума. Поставете на очите си с кърпа, за да редуцирате външните стимули. Поемете въздух с корема. Ако не владеете тази техника бихте могли да поставите ръка на стомаха си и да усетите как той се повдига нагоре. Поемайте въздух за около 3-4 секунди. А после като издишате, задръжте по този начин за нови четири секунди. И повтаряйте техниката. Дишайте по този начин в рамките на 4-5 минути, а може и повече. С този прийом се подпомага притока на кръв към по-голямата част тъкани на тялото, а високото кръвно намалява. 

• Студен компрес на тила

Тук са от полза два варианта, които да въведете в арсенала си. Първият е да поставите дланите си върху течаща студена вода на мивката. Не мърдайте така за няколко минути и може да забележите добър ефект. Другата надеждна тактика е да притиснете хладка кърпа на тила. Задължително обаче - не трябва водата да е от ледено естество, достатъчно е да бъде хладка. 

• Облекчение веднага с още един чай

Ментовият чай действа много добре на психиката, сърцето и за скочилото нагоре кръвно налягане. Той значително може да редуцира кръвното и благодарение на него да усетите радикално облекчение.

• Облекчение от спешен масаж

Ако в непосредствена близост до вас има някой, попитайте го дали може да ви направи един масаж. Ключовите места са местата на тила. Супер важене е и масажът на раменете, който да финишира надолу към лопатките. 

• Целебна отвара

А ето нещо свръх полезно - мляко и коприва. Приготвя се по този начин - като заливаме две лъжици сухи листа от коприва с двеста милилитра прясно мляко. Поставяме на котлона и гледаме да стигне до кипеж, а после премахваме от огъня. Разбира се, дайте му време да изстине. Приемаме по една чаша от този лек при повишено кръвно налягане.

Най-добрият списък от мерки

Всичко събрано досега върши безотказно действаща работа в напечените ситуации. Обаче, ако сте си поставили за цел наистина да ликвидирате високото кръвно, да обърнете внимание на този полезен списък с 10 важни неща. Ако ги добавите във всекидневието си умно и правилно, повече няма да сте подложени на мъките от високото кръвно. 

- Най-сетне редуцирайте излишното тегло. Всеки успешен цикъл по изгаряне на мазнини ще ще ви даде ключово предимство в битката с високото кръвно. 

- Включете в ежедневието гимнастически упражнения редовно. Приятни разходки, малко бягане за здраве, каране на колело, час-два плуване в басейн, танците също са много полезни. Заделете поне 10-20 минути на ден за тези раздвижвания. 

- Консумирайте полезни храни. Много повече зеленчуци, плодове, зърнени храни. Цялостно се вгледайте в диетата си, научете кое ви прави проблеми и го изрежете от храненето си. 

- Занижете солта. Което значи и да хапвате по-малко в заведения и топли кухни, защото на тези места храната обикновено е пресолена. Приготвайте нещо за хапване у дома. 

- Добре проучен факт е, че, пациентите, които имат високо кръвно, консумират алкохол над необходимото. Максимумът всъщност е не повече от бира на ден или най-много чашка вино. Ако се качита над тази доза е съвсем очаквано да стигнете до високо кръвно. Правилото важи и за цигарите - повече от 5-7 дневно ще ви водят до проблеми с кръвното. 

- Всекидневеният стрес е един от класическите фактори. Поставете си задачата да го намалите и да имате повече време за вас самите, за да сте по-малко напрегнати. 

 

Послушайте тези съвети! Те не са заместител на лекарска консултация. Но са нещо от първа полза, което може да ви помогне. Надяваме се да сме ви били полезни! 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Петър Георгиев
Петър Георгиев Отговорен редактор
хипертония високо кръвно полезно
Още от Здраве
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес