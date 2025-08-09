Спасението ИДВА с тези --ЛЕСНИ-- (ключови; дълбоки; проверени; народни идеи

Вдигнатото над нормата кръвно налягане не непременно манифестира симптомите си. И обикновено си нямаме ни най-малка идея, че сме поставени на изпитание от него. Сред нас има хора, които усещат силна реакция към повишаването му и стават жертви на много кофти усещания. Но е документирано, че по-голямата част могат да не узнаят години наред, че страдат от него. Медицинските лица редовно ни увещават да го проследяваме внимателно, но в ежедневието по принцип не се получава по този начин - ако се чувстваш във форма, не ти хрумва, че би могъл да имаш проблем със кръвното налягане.

Да страдаш от високо кръвно обаче в никакъв случай не е доживотна присъда.Повечето причини за развиване на хипертония идват от ситуации, които всеки изпитва във всекидневието. Влошаващите състоянието ви фактори са по-голямо тегло, слаба физическа активност, изпълнена с лоша храна диета, димящи цигари, ежедневни прекалявания с алкохола, нервно напрежение, диабет, струпване на хронични болести и в някои случаи генетична обремененост. За препоръчване е като се превиши 43 годишна възраст да започнете да се следите значително по-внимателно.

Има често страдащи хипертоници, за които е повече от важно да поглъщат предписани хапчета. Ала повечето от хората са от вида, които правят кризи неочаквано и рядко. Без значение от кои сте обаче е препоръчително да сте наясно кои са скритите чалъми, които ще ви дадат предимство да редуцирате нивото на кръвното за броени минути. И то вкъщи. Тези хитрини не отменят медицинската работа, но могат да са от първа необходимост в най-напечения миг. Добре е впрочем да ги направите част от ежедневието си, понеже те от изумителна стойност за организма при сериозен набор здравни беди.

• Опитайте това

Канелата ,това чудо на природата, е чудесна и приятна както като вкусови данни, така и като мирис. Подправката включва неизмеримо полезни за организма целебни качества. Понижава напрежението върху нервите и доказано има благоприятстващ кръвното налягане. Ето за какво става дума. Сложете малко вода в чаша с кисело мляко и изсипете малко повече от половин чаена лъжичка канела. За да стане съвсем хубаво сложете и лъжичка мед. Тази освежаваща напитка работи до няколко минути.

• С чесън към добро здраве

В народната традиция, чесънът изобилства от толкова много преимущества, че ако го превърнете в интегрална част от храната ви, ще ликвидирате високото кръвно. Чесънът е популярен като един от най-мощните натурални антибиотици. Тушира високото кръвно, бори се с лошия холестерол. Ако не искате да го ядете като скилидка, по-скоро пробвайте с малка лъжичка чесън на прах. Отново действа добре. Обезателно обаче е хубаво да е суров.

• Малка хитрина

Съществува един важен трик, който е добре да вкарате в употреба. Директно трябва да сложите палец и среден пръст върху мястото зад меката част на вашето ухо. После приплъзнете пръсти надолу към ключицата. Това действие се прилага 8-10 пъти за всяко ухо. Другата популярна важна точка е разположена на 0,5 см от меката час на ухото в посока към носа. На това място бихте могли да проведете разтриване.

• Този чай е задължителен

Ако съществува билка, която да е натурална помощница в битката против високото кръвно налягане, това със сигурност е хубавата отвара от каркаде. Това е един от изключителните домашни прийоми за редуциране на вашето кръвно. И всъщност, има още широк набор полезни свойства. Поради начина, по който оказва ефект на психическото здраве, поема функцията и на антидепресант. Доказано е, че засилва имунната защита, понеже носи в себе си най-големите нива на витамин Ц от всички чайове. Изобилства също на желязо и има доказан ефект върху хемоглобина. Разбрано е, че има ефект и при излязло извън нормите тегло.

• Пробвайте и това

Знае се, че когато сме с повишен стрес, ние обикновено въздишаме. Затова в началото отпуснете тялото и ума. Поставете на очите си с кърпа, за да редуцирате външните стимули. Поемете въздух с корема. Ако не владеете тази техника бихте могли да поставите ръка на стомаха си и да усетите как той се повдига нагоре. Поемайте въздух за около 3-4 секунди. А после като издишате, задръжте по този начин за нови четири секунди. И повтаряйте техниката. Дишайте по този начин в рамките на 4-5 минути, а може и повече. С този прийом се подпомага притока на кръв към по-голямата част тъкани на тялото, а високото кръвно намалява.

• Студен компрес на тила

Тук са от полза два варианта, които да въведете в арсенала си. Първият е да поставите дланите си върху течаща студена вода на мивката. Не мърдайте така за няколко минути и може да забележите добър ефект. Другата надеждна тактика е да притиснете хладка кърпа на тила. Задължително обаче - не трябва водата да е от ледено естество, достатъчно е да бъде хладка.

• Облекчение веднага с още един чай

Ментовият чай действа много добре на психиката, сърцето и за скочилото нагоре кръвно налягане. Той значително може да редуцира кръвното и благодарение на него да усетите радикално облекчение.

• Облекчение от спешен масаж

Ако в непосредствена близост до вас има някой, попитайте го дали може да ви направи един масаж. Ключовите места са местата на тила. Супер важене е и масажът на раменете, който да финишира надолу към лопатките.

• Целебна отвара

А ето нещо свръх полезно - мляко и коприва. Приготвя се по този начин - като заливаме две лъжици сухи листа от коприва с двеста милилитра прясно мляко. Поставяме на котлона и гледаме да стигне до кипеж, а после премахваме от огъня. Разбира се, дайте му време да изстине. Приемаме по една чаша от този лек при повишено кръвно налягане.

Най-добрият списък от мерки

Всичко събрано досега върши безотказно действаща работа в напечените ситуации. Обаче, ако сте си поставили за цел наистина да ликвидирате високото кръвно, да обърнете внимание на този полезен списък с 10 важни неща. Ако ги добавите във всекидневието си умно и правилно, повече няма да сте подложени на мъките от високото кръвно.

- Най-сетне редуцирайте излишното тегло. Всеки успешен цикъл по изгаряне на мазнини ще ще ви даде ключово предимство в битката с високото кръвно.

- Включете в ежедневието гимнастически упражнения редовно. Приятни разходки, малко бягане за здраве, каране на колело, час-два плуване в басейн, танците също са много полезни. Заделете поне 10-20 минути на ден за тези раздвижвания.

- Консумирайте полезни храни. Много повече зеленчуци, плодове, зърнени храни. Цялостно се вгледайте в диетата си, научете кое ви прави проблеми и го изрежете от храненето си.

- Занижете солта. Което значи и да хапвате по-малко в заведения и топли кухни, защото на тези места храната обикновено е пресолена. Приготвайте нещо за хапване у дома.

- Добре проучен факт е, че, пациентите, които имат високо кръвно, консумират алкохол над необходимото. Максимумът всъщност е не повече от бира на ден или най-много чашка вино. Ако се качита над тази доза е съвсем очаквано да стигнете до високо кръвно. Правилото важи и за цигарите - повече от 5-7 дневно ще ви водят до проблеми с кръвното.

- Всекидневеният стрес е един от класическите фактори. Поставете си задачата да го намалите и да имате повече време за вас самите, за да сте по-малко напрегнати.

Послушайте тези съвети! Те не са заместител на лекарска консултация. Но са нещо от първа полза, което може да ви помогне. Надяваме се да сме ви били полезни!