Студени ръце и крака? 5 възможни причини, които лекарите не винаги казват

Някои хора не понасят студа и не се чувстват добре, когато температурите паднат. Те страдат от студени ръце или крака и в много случаи треперене на тялото. Когато времето се променя твърде често, на тялото са необходими няколко седмици, за да се приспособи към температурите. Но ако страдате често от настинка, това говори нещо за вашето здраве.

Причини да ви е винаги студено

Хипотиреоидизъм

Още: Лекари предупреждават: Избягвайте тези храни, ако имате колит

Най-честите симптоми на хипотиреоидизъм са умора, депресия и чувство на студ през цялото време. Хипотиреоидизъм възниква, когато щитовидната жлеза не произвежда достатъчно хормони. Тези хормони са важни за регулирането на метаболизма и телесната температура. Когато тялото няма достатъчно хормони на щитовидната жлеза, нейните процеси се забавят.

Болест на Рейно

Това заболяване е свързано с артериите на ръцете и краката. Тези кръвоносни съдове стават много тесни и по този начин циркулира по-малко кръв. По време на това заболяване пръстите могат да станат сини или бели. Когато кръвта започне да циркулира нормално, хората могат да почувстват болка в тези части на тялото.

Анемия

Още: Диетолозите предупреждават: Тези 7 вида риба са най-полезните и най-чистите

Анемията възниква, когато човек има по-малко червени кръвни клетки, циркулиращи в тялото, като по този начин доставя кислород. Симптомите на това заболяване включват усещането за студ, което идва от тази липса на кислород. Други симптоми са студени крака и ръце, умора, летаргия, затруднено дишане и неправилен сърдечен ритъм.

Според данни на специалисти, някои от видовете анемия, които също причиняват усещане за студ, са:

Желязодефицитна анемия, която е най-често срещаната. Това се случва, когато клетките не успеят да абсорбират добре желязото в кръвта.

Анемия от липса на витамини, която идва в резултат на недохранване. Ниските нива на B12 или фолиева киселина могат да доведат до това.

Анорексия

Още: Не е ябълка! Ето кой плод препоръчват кардиолозите за по-здраво сърце

Това е хранително разстройство, характеризиращо се с представата, която човек има за тялото си, но също така е свързано с умствената и емоционална реакция при наддаване на тегло. Хората, страдащи от анорексия, драстично намаляват количеството храна, което консумират и предизвикват повръщане.

Анорексията може да причини усещането за студ в резултат на ниското ниво на мазнини в тялото. Лечението на това заболяване обикновено изисква консултация с лекар.

Болест на периферните артерии

Това заболяване възниква, когато се образуват плаки в артериите, които циркулират кръвта в тялото. То е широко известно като артериосклероза. Натрупването на тези плаки в артериите води до стесняване на кръвоносните съдове, което означава, че кръвта не може да тече както трябва. Обикновено това се отразява в крайните части на тялото, т.е. в крайниците, създавайки усещане за студ и изтръпване на ръцете или краката. Често това заболяване изисква интензивно лечение, свързано с хранене и физическа активност.

Още: Лекари предупреждават: Тази популярна комбинация от добавки тихо разрушава костите ви

Защо жените са по-често засегнати в сравнение с мъжете

Проучвания показват, че жените предпочитат температура от 25 градуса по Целзий, докато мъжете се чувстват много добре в среда от 22 градуса. Това е свързано с факта, че жените имат по-бавен метаболизъм от мъжете, така че произвеждат по-малко енергия от мъжете.

Кога трябва да се тревожите

Ако тези симптоми продължават дълго време и развиете усложнения, непременно трябва да посетите лекар специалист. Основните анализи включват кръвни изследвания, тъй като по този начин се разбира дали има основателна медицинска причина.

Още: Лекарите предупреждават: Тази честа грешка при лечение на настинка може да ви разболее още повече

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.