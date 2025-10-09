Тайната на дълголетието: Не е само вода, а правилната комбинация от чай, кафе и вода

Пиенето на достатъчно количество вода е от съществено значение за общото здраве, тъй като хората трябва да поддържат баланс на течностите, за да поддържат телесните си функции. Водата обаче не трябва да идва само от бутилка за вода — други напитки и храни могат да осигурят добра част от дневните ви нужди.

В проучване, изследователите са установили, че за да се видят ползите, хората трябва да пият 7-8 напитки на ден, като балансират кафе, чай и вода.

Пиенето на водата с чай и кафе е свързано с по-нисък риск от смърт

Изследователите са използвали данни от 182 770 възрастни. Участниците са попълнили няколко въпросника за хранителния си прием, от които изследователите са изчислили типичния им дневен прием на кафе, чай и обикновена вода.

Изследователите проследяват участниците в продължение на около 13 години, през които регистрират случаите на заболявания и причините за смъртта на всички, които са починали през периода на проследяване.

Хората, които са консумирали 7-8 напитки на ден, комбинация от кафе, чай и обикновена вода, са имали с 28% по-нисък риск от смърт от всякаква причина в сравнение с тези, които са консумирали по-малко от 4 напитки на ден, установяват те.

Адекватният прием на течности е ключът към здравето

Авторите на проучването подчертаха, че най-важното заключение от тяхното изследване е, че хората трябва да се стремят да пият поне 7-8 чаши течности на ден, за да осигурят адекватна хидратация. Обаче тези, които балансират обикновената вода с кафе и чай в съотношение 2:3, имат най-голямо намаление на риска от смъртност.

Макар резултатите да са интересни и да предполагат връзка, трябва да се вземат предвид и по-фини детайли, като например как са приготвени чаят и кафето, дали е добавено мляко или сметана и какви видове чай и кафе са използвани.

Защо кафето и чаят са полезни

Преглед на проучвания от 2021 г., които разглеждат ефектите на кафето върху здравето, стига до заключението, че до 4 чаши на ден са безопасни и могат да имат ползи, като предотвратяване на възпалителни и оксидативни заболявания, свързани със стреса, включително затлъстяване, метаболитен синдром и диабет тип 2.

Те също така отбелязват, че пиенето на кафе е свързано с по-ниска честота на няколко вида рак и по-ниска смъртност от всички причини. Въпреки това, подобно на настоящото проучване, повечето от доказателствата им са наблюдателни, така че не могат да докажат причинно-следствена връзка.

Пиенето на чай отдавна се свързва с ползи за здравето. То може да спомогне за предотвратяване на сърдечно-съдови заболявания, като атеросклероза и коронарна болест на сърцето, както и да има антиейджинг ефект и да намали риска от диабет тип 2.

Стремете се към разнообразие, но не прекалявайте с кофеина

Изследователите обаче предупредиха, че няма допълнителна полза от пиенето на повече кафе и чай, след като се достигне количеството от 7-8 напитки на ден. При повече от 9 напитки на ден допълнителният кофеин от повече кафе и чай увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания.

Многото кофеин може да повиши кръвното налягане, да ускори сърдечната честота и да попречи на усвояването на минерали, като добавя, че „като цяло, оптималното количество изглежда е около седем до осем напитки на ден, като се комбинират и трите напитки.“

Това е модел, който дава приоритет на хидратацията, като същевременно се възползва от биологичните ползи на растителните съставки на кафето и чая. Представете си две чаши кафе сутрин, чай през деня и вода по време на деня – прост ритъм на хидратация и здраве, който се вписва безпроблемно в повечето ежедневни рутини.

