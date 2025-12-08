Лайфстайл:

Тайната на по-бързото оздравяване е в чашата ви - ето какво да изберете

08 декември 2025, 15:08 часа 0 коментара
Тайната на по-бързото оздравяване е в чашата ви - ето какво да изберете

Съдържание:

Моментите, в които организмът е завладян от вируси и бактерии, са смазващи. Настинките и грипът са сред болестите, които се появяват по-често при спадане на температурите. За да се пребори с тях, тялото се нуждае от помощ, която се изразява в лекарства и здравословно хранене.

Това включва течности, които поддържат тялото хидратирано. Но не всяка течност може да бъде съюзник на здравето в тези сезони на вируси. В тази статия ще научите списъка с основни течности за бързо възстановяване от грип и настинка.

Течностите, от които се нуждаете, когато сте настинали

Още: Яжте това всеки ден и ще забравите за болката в ставите

  • Безкофеинов чай

Топлината на чая може да успокои болките в гърлото, да отпуши носните проходи и да облекчи стомашните болки. Тези чайове включват дива роза, лайка, градински чай, лавър, т.е. всеки чай, който се приготвя от лечебни растения.

Чаят от джинджифил е един от най-добрите, особено за имунната система. Можете да комбинирате този чай с лимон и мед за успокояване на кашлицата и по-спокоен сън.

  • Вода с лимон

Още: Хиляди опитаха да спят така, но експертите предупреждават - тази тенденция е опасна

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Водата с лимон ви поддържа хидратирани и отпушва дихателните ви пътища. Лимонът е богат на витамин С, който при редовен прием съкращава продължителността на грипа или настинката.

  • Супа

Зеленчукова или пилешка супа ви дава необходимите калории, дори когато апетитът ви е изчезнал. Супата помага за премахване на възпалението и разтваряне на натрупаните секрети в дихателните пътища.

Течности, които не трябва да консумирате, когато сте болни

Още: Ето защо напълняваме зимата – и 10 храни, които потискат апетита

Следните напитки имат негативен ефект върху тялото, когато е жертва на грип или настинка.

  • Енергийни напитки

Тези напитки не ви хидратират и не ви карат да се чувствате по-добре. Те са пълни с кофеин и захар, които дехидратират тялото още повече.

  • Плодови сокове

Още: Природата срещу болестите: 6 лесни и ефективни домашни лекове

Плодовите сокове, колкото и здравословни да звучат, са пълни със захар, защото фибрите в пулпата са се озовали в боклука. Портокаловият сок е вреден за гърлото. Най-добрият начин да извлечете ползите от плодовете е да ги изядете цели.

  • Кафе

Кофеинът е вреден за организма през целия период на заболяването. Вместо кафе пийте повече вода и яжте зеленчукова супа.

  • Газирани напитки

Още: Не е кафе, не е и чай – природният енергиен хит, който експертите препоръчват

Газираните напитки са с високо съдържание на захар и нямат нито едно от хранителните вещества, които могат да ви помогнат в борбата с болестите. Вместо това пийте горещи билкови чайове.

  • Алкохол

Алкохолът има дехидратиращ ефект и може да влоши симптоми като замаяност, главоболие и болки в тялото. Можете да запазите алкохолните напитки за по-късно, когато се възстановите напълно.

Когато организмът е отслабен от настинка или грип, правилната хидратация е един от най-важните елементи за бързо и ефективно възстановяване. Топлите билкови чайове, супите и водата с лимон поддържат имунната система, облекчават симптомите и дават на тялото силите, от които се нуждае. Същевременно избягването на кофеинови, газирани и алкохолни напитки предпазва от допълнителна дехидратация и раздразнение на организма.

Още: Тази обикновена подправка може да намали възпаленията и стреса – ето как

Избирайте внимателно какво пиете по време на боледуване – понякога именно най-простите напитки имат най-силен ефект. Грижата за тялото в тези моменти е ключът към по-бързо връщане към ежедневните занимания и към по-устойчив имунитет през студените месеци. Погрижете се за себе си и не забравяйте: правилните течности са съюзник на вашето здраве.

Тази статия има за цел да допълни, а не да замени съветите на вашия лекар и няма за цел да обхване всички възможни употреби, предпазни мерки, взаимодействия или нежелани ефекти. Възможно е тази информация да не отговаря на специфичните ви здравословни обстоятелства. Ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Цвета Господинова
Цвета Господинова Отговорен редактор
настинка здраве природни средства
Още от Здраве
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес