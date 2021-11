Тези есенни храни ще ви помогнат да отслабнете

Диетолози ни запознават с есенните продукти, които идеално подхождат за диета и са полезни за организма, пише Eat This! Not that!.

Според специалистите тиквата е богата не само на хранителни вещества, но и на фибри. Тя утолява глада и помага да се справим с желанието да хапнем нещо калорично между храненията. Също така тиквата 90% се състои от вода, което прави продукта нискокалоричен и подходящ за отслабване. Диетата на младостта и дълголетието Дори в детските приказки може да се срещне идеята за вечната младост. На практика обаче няма еликсир против стареене и естественият про... Прочети повече Тиквата освен това е богата на витамини и минерали, добавя диетологът Маккензи Бърджес. Специалистите съветват да се добавя тиквено пюре без захар към супи и смутита или да я смесваме с овесени ядки и орехова паста. Експертът по хранене Триста Бест препоръчва през есента да ядем мускатна тиква. Тя може да се използва в супи и яхнии или да се добавя, обработена термично, към есенната салата заедно със слънчогледово семе и боровинки. Тиквата от друга разновидност – жълъдовата – се приготвя с пикантни подправки като гарнитура за месо на скара. Тя може да се комбинира с леща и с други зеленчуци. Още един достъпен през есента продукт се явяват ябълките. Една голяма ябълка с кората съдържа 5,4 грама фибри, което е 19% от дневната норма. Специалистите съветват потапянето на резенчета ябълка в бадемово масло за здравословна и питателна закуска. Може да бъде нарязана, добавена към салата от зеле с орехи или тънко нарязана в сандвич с пуешко. В борбата за стройно тяло помага и брюкселското зеле. Диетологът Лиза Йънг добавя, че то отлично се съчетава с постни протеини, такива като риба или пиле. Ако не ви харесва вкусът на този продукт, може да се откажете от пърженето или задушаването и да го запечете във фурната. Причини, поради които не отслабвате въпреки диетата и спорта Аз съм на диета и не отслабвам - има ли идеална диета за отслабване? В интернет можем да прочетем за отслабващите ефекти на различни д... Прочети повече

