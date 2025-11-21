Топ 5 храни, които свалят холестерола и заменят месото на 100%

Приемът на храната, която повишава холестерола е личен избор. Като се има предвид обаче връзката между храните с високо съдържание на холестерол (които се срещат само в животинските продукти) и здравословните проблеми, е логично да се спазва нискохолестеролна или безхолестеролна диета.

Още: Студени ръце и крака? 5 възможни причини, които лекарите не винаги казват

Пълноценните хранителни източници от растения не съдържат холестерол, което ги прави перфектният заместител на животинските храни в диетата. Тъй като едно от основните притеснения, които хората имат, когато спазват растителна диета, е „Откъде да си набавя протеин?“. Полезно е да знаете, че можете адекватно да задоволите нуждите си от протеини, без да се налага да се обръщате към мляко, яйца, риба, сирене, кисело мляко, говеждо, пилешко или пуешко месо.

Топ 5 чисти източника на протеин без холестерол

Киноа

Киноата е обичана растителна храна и е пълноценен източник на протеини и съдържа всички незаменими аминокиселини. Подобно на повечето други семена, киноата е пълна с хранителни вещества. Тя е фантастичен източник на желязо (което я прави чудесна алтернатива на месото) и също така повишава количеството фибри, които намаляват високия холестерол.

Още: Не игнорирайте това под душа: Знак, че мозъкът ви може да е в опасност

Хранителна информация за киноата:

1 чаша сварена киноа съдържа: 8 грама протеин, 5 грама фибри, 0 грама захар, 15 процента от дневните ви нужди от желязо, 0 холестерол, 4 грама мазнини, 19 процента от дневните ви нужди от фолат (витамин от група В), 30 процента от дневните ви нужди от магнезий и 58 процента от дневните ви нужди от манган.

Чиа

Семената от чиа са чудесна храна за най-различни цели. Тези малки семена предлагат толкова много хранителни вещества, които са от полза за вашето здраве по много различни начини.

Още: Никога не яжте това на празен стомах - лекарите предупреждават за сериозни последствия

Семената от чиа са добре познат източник на витамини от група В, омега-3 мастни киселини, желязо и калций, които спомагат за поддържането на енергията и метаболизма, както и за здравето на костите и сърцето. По отношение на понижаването на холестерола, семената от чиа съдържат големи количества разтворими фибри, които са най-добрият вид фибри за понижаване на холестерола.

Хранителна информация за семената от чиа:

2 супени лъжици семена от чиа съдържат: 9 грама мазнини (предимно от омега-3 мастни киселини), 11 грама фибри, 0 грама захар, 12 процента от дневните ви нужди от желязо, 17 процента от дневните ви нужди от калций, 5,5 грама протеин, 30 процента от дневните ви нужди от манган и 27 процента от дневните ви нужди от фосфор.

Още: Лекари предупреждават: Избягвайте тези храни, ако имате колит

Коноп

Конопеният протеин е един от най-добрите растителни протеини, защото е пълен с всички незаменими аминокиселини, заедно с желязо, магнезий, омега-3 мастни киселини и фибри. Конопеният протеин е и много алкален, което се вижда от естествените му зелени нюанси.

Що се отнася до холестерола, конопът съдържа голяма доза разтворими и неразтворими фибри, така че не само намалява холестерола, но и помага за редовността, друг важен фактор за поддържане на здравословни нива на холестерол.

Хранителна информация за конопеното семе:

Три супени лъжици висококачествен конопен протеин на прах съдържат: 4 грама мазнини, 12 грама фибри, 1 грам захар, 0 грама холестерол, 11 грама протеин, 25 процента от дневните ви нужди от желязо, 15 процента от дневните ви нужди от цинк и 35 процента от дневните ви нужди от магнезий.

Още: Диетолозите предупреждават: Тези 7 вида риба са най-полезните и най-чистите

Едамаме

Соята е обект на много лоши отзиви, но едамаме е една от най-здравословните форми на соя, които можете да ядете. По същество просто сварени зелени зърна, предлагат сладък вкус, заедно с богата доза пълноценни ползи за понижаване на холестерола.

Хранителна информация за едамаме:

Една чаша замразено, обелено едамаме съдържа: 6 грама мазнини, 6 грама фибри, 3 грама захар, 0 грама холестерол, 11 грама протеин, 14 процента от дневните ви нужди от желязо, 89 процента от дневните ви нужди от фолат и 19 процента от дневните ви нужди от витамин С.

Още: Не е ябълка! Ето кой плод препоръчват кардиолозите за по-здраво сърце

Тиквени семки

Тиквените семки са друго богатство от протеини, желязо, цинк и омега-3 мастни киселини. Те също така съдържат повече протеин на порция от говеждото месо или която и да е друга животинска храна!

Те имат нисък гликемичен индекс, богати са на минерали като магнезий, желязо и калий и дори образуват алкали, което се вижда от естествения им зелен оттенък (който съдържа хлорофила, намиращ се в тиквените семки).

Още: Учени: Само 2 храни в комбинация могат да понижат нивата на холестерола

Тиквените семки са полезни за нивата на холестерола в кръвта, като повишават HDL (добрия) холестерол, благодарение на техните противовъзпалителни и сърдечно-съдови ползи. Установено е, че те са полезни и за намаляване на високото кръвно налягане и високата кръвна захар при хора с диабет, поради високото съдържание на здравословни мазнини и магнезий.

Хранителна информация за тиквените семки:

Една четвърт чаша тиквени семки съдържа приблизително: 13 грама мазнини, 10 грама протеин, 2 грама фибри, 0 грама захар, 0 грама холестерол, 73 процента от дневните ви нужди от манган, 47 процента от дневните ви нужди от мед, 15 процента от дневните ви нужди от желязо и 47 процента от дневните ви нужди от магнезий.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

Още: Лекар: Този симптом на висок холестерол се появява по време на покой