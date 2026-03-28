Тормоз от магнитни бури - Идейките да се справите с тях

Връхлитането на магнитните бури са изпитание за сериозен процент от хората. В настоящата статия обаче ще представим много подробно и полезно абсолютно всичко, което ви е ключово, за да се преборите с тях. Както и за ваш плюс ще ви посочим начин, по който да установите с пълна валидност в кой момент ще изригнат магнитни бури.

Защо все повече хора се оплакват от магнитните бури?

Смята се, че близо 46 % от хората реагират бурно на магнитните бури, а в последно време броят им набъбва. Не всички от тях са наясно, че личното неразположение, повишената нервност, крехкият сън, физическа слабост и меланхолия, липса на концентрация, са породени или подсилени от магнитните бури. При немалко хора различни видове дискомфорт се проявяват два дни по-рано преди самата магнитна буря, а при други - в окото на бурята.

В същото време има и положителна новина - човек би могъл да се приспособи и потуши реакцията си към магнитната буря, ако изгради разумни навици и правилни стратегии за справяне. Най-хубавото е, че тези навици са много хубави за вас и ще допринесат за здравето ви така, че не само когато се разразяват магнитните бури, а винаги в ежедневието да сте в отлично физическо и психическо състояние. Затова тук ще стане дума за онова, което ви би било добре да знаете за магнитните бури и какви стратегии да използвате, за да се сблъскате с победен изход с тях.

Проверете дали сте метеочувствителни

Ако се окаже, че магнитните бури ви причиняват неприятности, то по всяка вероятност вие принадлежите хората, предразположени към по-изразена чувствителност към времето и неговите промени. Подобно обстоятелство не трябва да създава във вас притеснения - всъщност една втора от населението са метеочувствителни.

Какво е най-характерното за тях? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора стават жертва на различни промени в менталното състояние, както и физически дискомфорт, когато има резки климатични промени. Смяната на сезоните, прекомерна влажност или прекалена сухота на въздуха, силните жеги или настъпващият студ, слънчевите изригвания им влияят в по-голяма степен, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора предимно са малко по-емоционални. Понякога страдат от болезнени усещания в ставите или мускулите при рязка промяна на времето. Типично за тях е и безсънието. Характерна за тях е също по-слаба работоспособност, разсеяност и проблемна концентрация. Натрапчивото чувство за задух е често срещано оплакване.

Хроничните заболявания влияят не много добре на хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - в такъв случай промените във времето имат негативно въздействие върху вас . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват неприятна слабост, инсомния и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако сте част от този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво бихте могли да направите по време на магнитните бури.

ТОП методи, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Хранене и магнитни бури - най-важните съвети

Как ще изглежда менюто ви в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенно значение за начинът, по който се чувствате. Диетата, която е най-доброто оръжие срещу магнитните бури, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Задължително включете в менюто повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително подходящ вариант са стафидите, кайсиите и печените ябълки. Чудесно подпомогат здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- Ако се разбирате добре с тенджерата и готвенето, от варивата сега е най-доброто време за боб и леща. Тези варива действат облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: По-добре да е ръжен, защото включва витамините от групата Б, които имат мощно въздействие за нервната система. Опитайте се да не консумирате белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Изборът на билки винаги е широк, но тук ще ограничим до основните. Това са шипка, валериан, мента, глог, мащерка, маточина. Може дори да си направите отвара от няколко билки, които влияят отлично.

- Закуската е нещо, което не ви съветваме да изпускате . Направете си нещо с булгур. Ако сложите в кашата мляко, би било добре да е нискомаслено.

- Редуцирайте месото, да се приема повече риба.

• Изградете тези навици - и ще бъдете добре по време на бурите

По време на магнитните бури задължително трябва да си почивате повече. Каквото и да става, наспивайте се добре - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, осигурете си малко повече от следобедната дрямка.

Разходките са едно от най-важните неща в тези дни, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е точният момент. Не е задължително разходката да е дълга, но едни ведри 30 минути ще са ви изцяло достатъчни. Ако не ви е до разходка и предпочитате да си стоите вкъщи, то една съвсем фина гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви повлияят добре също.

Премахнете от диетата си обаче пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и прекалено солени храни.

По-малко физически натоварвания. Редуцирайте дългия престой пред телевизора, компютъра и телефона. Изключете ги поне час или два преди да заспите.

Половин таблетка аспирин, освен ако не дразни стомаха ви, ще има хубава роля в справянето с проблема с магнитните бури.

Можете да изпробвате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в хигиенните ви навици.

По-хубаво е да намалите консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки са абсолютно забранени. Кофеинът както се знае, не е препоръчителен по време на магнитните бури, най-вече по причина на превъзбудата, която предизвиква.

Въздържайте се от приоритетни решения и шофирайте само в кратки дистанции.

Прогнозата на БАН - най-добрият вариант за следене

Силно вероятно е да сте открили, че в онлайн средата е наситено с непрекъснати информации за магнитни бури. За съжаление обаче повечето не са верни и подвеждат читателите. Всъщност истината е, че има един-единствен метод да се информирате навреме за бурите - намира се на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук