Тръмп: НАТО направиха голяма грешка, вече не е нужно да ги пазим (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп за пореден път обвини НАТО, че не са му помогнали във войната срещу Иран. "Някои съюзници не бяха там — не ни трябваха, но не бяха там, ако ни бяха потрябвали. Това ще им излезе много скъпо", предупреди той.
I guess we don’t have to be there for NATO based on their actions.
That sounds like a breaking story, right? But that is a fact.
"Похарчихме стотици милиарди долара за НАТО, за да ги пазим, а те не бяха там. Ние винаги сме били там заради тях, но сега, предполагам, че въз основа на техните действия, вече не е нужно да бъдем. Това звучи като извънредна новина, нали? Но това е факт. Защо да им помагаме, ако те не ни помагат", попита Тръмп.
I guess we don’t have to be there for NATO based on their actions.
That sounds like a breaking story, right? But that is a fact.
"Те направиха голяма грешка, те не бяха там. Винаги съм го казвал – ние помагаме на НАТО, но те никога няма да ни помагат. Ако голямото нещо се случи, не мисля, че ще се случи, но те няма да са там да ни помогнат, каза Тръмп, вероятно визирайки световна война.
If the “big one” ever happened, I guarantee you they wouldn’t be there.
They made a big mistake. pic.twitter.com/WziC7yPjQo
Той благодари на Саудитска Арабия. „Искам да благодаря на цялото Кралство Саудитска Арабия, те бяха много полезни, за разлика от НАТО“, обяви Тръмп. Той добави, че ще одобри продажбата на изтребители F-35 за Риад.
I want to thank the entire Kingdom of Saudi Arabia; they have been very helpful, unlike NATO.