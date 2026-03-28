Спорт:

Тръмп: НАТО направиха голяма грешка, вече не е нужно да ги пазим (ВИДЕО)

28 март 2026, 1:42 часа 341 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Американският президент Доналд Тръмп за пореден път обвини НАТО, че не са му помогнали във войната срещу Иран. "Някои съюзници не бяха там — не ни трябваха, но не бяха там, ако ни бяха потрябвали. Това ще им излезе много скъпо", предупреди той.

"Похарчихме стотици милиарди долара за НАТО, за да ги пазим, а те не бяха там. Ние винаги сме били там заради тях, но сега, предполагам, че въз основа на техните действия, вече не е нужно да бъдем. Това звучи като извънредна новина, нали? Но това е факт. Защо да им помагаме, ако те не ни помагат", попита Тръмп.

"Те направиха голяма грешка, те не бяха там. Винаги съм го казвал – ние помагаме на НАТО, но те никога няма да ни помагат. Ако голямото нещо се случи, не мисля, че ще се случи, но те няма да са там да ни помогнат, каза Тръмп, вероятно визирайки световна война.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Той благодари на Саудитска Арабия. „Искам да благодаря на цялото Кралство Саудитска Арабия, те бяха много полезни, за разлика от НАТО“, обяви Тръмп. Той добави, че ще одобри продажбата на изтребители F-35 за Риад.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп НАТО война Израел война Иран
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес