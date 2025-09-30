Този навик е по-опасен от липсата на спорт, предупреждават кардиолози

Има много неща, които можете да направите, за да намалите риска от сърдечни заболявания. Спазването на хранителен план като средиземноморската или DASH диетата, редовното получаване на достатъчно сън и добрите навици за управление на стреса са мощни начини за намаляване на риска.

Въпреки че всички тези навици са проактивни начини за намаляване на риска от сърдечни заболявания, има един често срещан навик, който кардиолозите биха искали хората да спрат да правят, и това е нещо, което вероятно правите точно в този момент.

Навикът, който увеличава риска от сърдечни заболявания, без дори да го осъзнавате

Дори и да поддържате здравословна за сърцето диета, ако прекарвате по-голямата част от деня в заседнал начин на живот, увеличавате риска от сърдечни заболявания. Според научно проучване, седенето повече от 10,6 часа на ден води до голям скок в рисковете, свързани със здравето на сърцето: около 40% по-висок риск от сърдечна недостатъчност и 60% по-висок риск от смъртност, свързана със сърдечно-съдови заболявания.

„Това, което мнозина не осъзнават, е, че продължителното седене не е просто навик, свързан с начина на живот, а само по себе си е рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания. Казано по-просто, твърде дългото седене всеки ден увеличава риска от високо кръвно налягане, коронарна артериална болест, инсулт и смърт от сърдечно-съдови заболявания, дори и да се чувствате добре в момента. Щетите се натрупват бавно и тихо през годините“, казва д-р Рами Дос, кардиолог.

В допълнение към това, д-р Шах казва, че заседналият начин на живот може да доведе до наддаване на тегло, което може да причини диабет тип 2 – здравословно състояние, пряко свързано с инфаркти и сърдечни заболявания. „Когато прекарваме часове в седене, метаболизмът на тялото ни се забавя, кръвообращението става бавен, а ензимите, участващи в разграждането на мазнините, са по-малко активни. С течение на времето това увеличава риска от високо кръвно налягане, висок холестерол и повишени нива на кръвната захар – всички известни виновници за развитието на сърдечни заболявания“, казва д-р Дос.

Може ли интензивната тренировка да компенсира седенето по цял ден?

Няма спор, че прекарването на по-голямата част от деня в заседнал начин на живот е вредно за здравето на сърцето, но можете ли да го компенсирате с интензивна тренировка сутрин или вечер? И двамата кардиолози казват, че това може да помогне, но не може да отмени напълно щетите. „Тренировката веднъж на ден, разбира се, ще помогне, но намалява риска само малко“, казва д-р Шах.

Д-р Дос казва, че трябва да се помисли по следния начин: „Ако пушите цигара сутрин и след това се храните здравословно през останалата част от деня, това би ли премахнало напълно вредата от цигарата? Вероятно не. По подобен начин, ако тренирате усилено в продължение на един час, но след това седите 10 до 12 часа без прекъсване, ползите от тази тренировка се обезсилват частично.“

И двамата кардиолози подчертават, че упражненията са чудесни, но не са пълноценен антидот на седенето. „Изследванията показват, че дори хора, които отговарят или надвишават препоръчителните 150 минути умерена до интензивна физическа активност седмично, все още имат по-висок сърдечно-съдов риск, ако седят за дълги, непрекъснати периоди през целия ден“, казва д-р Дос.

Начини да включите повече движение в деня си

След като вече знаете защо е важно постоянно да движите тялото си през целия ден, идва големият въпрос: Как можете да го постигнете? И двамата кардиолози съветват да помислите за начини за увеличаване на вашия NEAT (чиста и гъвкава движеща сила).

Например, д-р Дос казва, че провеждането на срещи и телефонни разговори пеша, паркирането по-далеч от входовете, правенето на клякания при миене на зъбите и качването по стълбите вместо с асансьора са все начини за повишаване на вашата NEAT. Той също така препоръчва да настроите таймер, за да правите двуминутна почивка за движение на всеки 30 минути или един час.

Д-р Дос подчертава, че движението е лекарство. „Здравето на сърцето не е само за големи действия. Става въпрос за малки, последователни“, казва той. Фокусирането върху намирането на повече начини за движение на тялото сега означава по-здраво сърце в бъдеще.

