Учени разкриха: Една проста рецепта с орехи, която подсилва сърцето и мозъка

За много хора ядките на орехите осигуряват една подходяща за лечение на кашлица и дихателни проблеми съставка, но ще се изненадате от стойността им за много функции на организма. Ако трябва да се вслушаме в съветите на нашите предци, тогава трябва да се използва средата на ядките, защото те се борят със сърдечните заболявания.

Още: Топ 5 храни, които свалят холестерола и заменят месото на 100%

Тези специални парчета са като тънка материя, която разделя ядките на четири части. Сокът от ореховите меса действа най-добре срещу запушването на коронарните артерии, които снабдяват сърцето с кръв.

Орехите са особено препоръчителни за пушачите. Ако се консумират редовно, ореховите ядки имат ефект срещу високо кръвно налягане и намаляват болките в гърдите. Пушачите, особено тези, които дълго време са се поддавали на този навик, са изправени пред по-висок риск от сърдечен удар. Следователно на пушачите се препоръчва да пият сок със средата на ядките, но също така и да спрат да пушат.

Още: Диетолозите предупреждават: Тези 7 вида риба са най-полезните и най-чистите

Приготвянето на течността със средата на ядките е много просто

Вечер потопете четири или пет от тях във вода. На сутринта сложете чайника на котлона, кипнете водата и пуснете в нея омекналите орехови половинки. Оставете сока да изстине и го изпийте на малки глътки на гладно. Трябва да прилагате тази процедура без прекъсване продължително време.

От друга страна, ядките са много здравословен продукт, който трябва да се консумира от всеки. Ядките, които наподобяват човешкия мозък, оказват влияние върху неговите функции поради високото съдържание на Омега 3 мастни киселини, които намаляват стреса и депресията.

Още: Никога не яжте това на празен стомах - лекарите предупреждават за сериозни последствия

Доброто въздействие на орехите се усеща и по време на сън, благодарение на хормона мелатонин, който носи сън и спокойствие. Орехите са пълни с антиоксиданти и укрепват имунната система. Те поддържат нормално ниво на инсулина в кръвта и затова са полезни при диабет.

Специалисти препоръчват да ядете по 7 ядки всеки ден, за да имате оптимална доза здравословни вещества в организма.

Рецептата за сок с орехи

Още: Лекари предупреждават: Избягвайте тези храни, ако имате колит

Вземете половин чаша орехи, сложете ги в чайник заедно с две чаши вода. Оставете ги да заврат заедно и след това охладете за 10 минути. Отпийте глътка преди хранене. Това лечение трябва да продължи от един до 4 месеца и ще контролирате потока на йод в тялото, но също така ще се възползвате от подобрено здраве, нормален метаболизъм и спокойствие.

Ядките помагат на хората, които прекарват много време пред компютъра. Извадете средата на орехите, сварете ги с 1 чаша и половина вода, оставете да изстинат за 20 минути. Прецедете сока добре в тензух и с него намажете клепачите няколко пъти. Повтаряйте тази процедура в продължение на 2 седмици.

Ядките се използват и за лечение на аденом на простатата и кисти на яйчниците. Вземете две супени лъжици орехи, сложете ги в чайник, пълен с чаша и половина вода. Оставете да къкри на слаб огън. Оставете чайника да се охлади за един час и пийте сока 3 пъти на ден.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

Още: Не е ябълка! Ето кой плод препоръчват кардиолозите за по-здраво сърце