Учени: Тази ядка и тези плодове са най-добрата храна за сърцето

Плодовете и ядката, които предпазват сърцето

Най-малко четири продукта имат способността да предпазват сърцето от болести, според данни от изследване, съобщава списанието на Американския колеж по кардиология (JACC, Journal of the American College of Cardiology). Изводите за ползите от тези продукти са направени от учени след анализ на данните на 60 изследвания.