Кореноплодни зеленчуци, които всеки градинар трябва да отглежда

Кореноплодните зеленчуци отдавна са популярни градински култури, отчасти поради дългия им срок на съхранение. Някои видове кореноплодни зеленчуци дори могат да се съхраняват в земята през зимата или поне в изба или друго хладно и сухо място в продължение на месеци. Днес кореноплодните зеленчуци се радват на възраждане на популярността си с появата на нови сортове от стари фаворити на пазара.

Какво представляват кореноплодите?

Кореноплодните зеленчуци са зеленчуци, които растат под земята. По-конкретно, техните ядливи части се отглеждат под земята под формата на корен или грудка на растението. Може да ги срещнете наричани още нишестени зеленчуци или плодове на земята.

Кореноплодните зеленчуци могат, разбира се, да бъдат от корен, или грудка, или от грудкови корени , луковици или грудки. Кореноплодните зеленчуци са тези като моркови, ряпа, репички, пащърнак, хикама , касава, ряпа и цвекло, докато грудките, всъщност модифицирани стъбла, включват картофи, йерусалимски артишок и ямс .

Примери за луковични кореноплодни зеленчуци включват чесън , лук , праз , шалот и копър . Луковичните кореноплодни зеленчуци включват целина , таро и воден кестен, докато грудковите кореноплодни включват сладки картофи и юка.

Всички кореноплодни зеленчуци виреят в добре дренирана аерирана почва, която позволява на корените да се разрастват. Почвата трябва да съдържа много компост с pH 6,0-6,5 .

Докато повечето кореноплодни зеленчуци могат да понасят 6 часа слънце, те предпочитат 8 часа на ден.

Не забравяйте да проредите разсада, за да осигурите достатъчно място за растеж. Същото важи и за разсада; осигурете разстояние между растенията.

Не преполивайте. Кореноплодните зеленчуци са податливи на кореново гниене. Поддържайте почвата постоянно влажна, не подгизнала.

Поддържайте зоната около растенията чиста от плевели, които могат да приютят вредители и да разпространяват болести.

Видове кореноплодни зеленчуци

Има над 20 общопризнати сорта кореноплодни зеленчуци, но под този чадър се крият някои интересни сортове.

1. Цвекло

Цвеклото е отлична начална култура за начинаещите в градинарството. Има някои вълнуващи видове цвекло, така че изберете някое забавно, като например раираната Киоджа (пълно име Barbabietola Di Chioggia!) или сладкото жълто цвекло „Boldor“, или бялото цвекло, което не цапа, „Albino“.

2. Моркови

„Император“ спечели наградата за най-добър морков в селекцията All-American през 1933 г. и все още се радва на голяма популярност. Това е стереотипният дълъг, прав морков, който се появява в анимационни филми. Не се разстройвайте, ако отгледаните у дома моркови не са толкова прави; те все още са годни за консумация. И ако отгледате лилави моркови, никой няма да коментира, защото ще бъде твърде шокиран от цвета, който, между другото, е богат на антиоксиданти, борещи се с рака.

3. Ряпа

Отглеждането на ряпа с мек вкус трябва да бъде в списъка със задачи за градинарството на всеки. Хрупкава е, когато се яде прясна, но когато се сготви, се превръща в нещо друго - богато, сладко и с ядков вкус. Могат да се отглеждат в контейнери и да се засаждат на партиди за по-дълготрайно съхранение на реколтата.

4. Репички

Репичките са бързорастящи кореноплодни растения , които са лесни за засаждане. Любимата ми репичка е японска бяла репичка, наречена Дайкон . Истински гигант сред репичките, тя е най-добрата маринована репичка и вкусна настъргана подправка

5. Сладки картофи

Сладките картофи са божествен сладък грудков кореноплоден зеленчук, без който празниците не биха били същите. Известни със сладкия си вкус със или без мини маршмелоу, сладките картофи са популярни по целия свят и се използват пържени, печени, задушени и варени.

7. Картофи

Кой не обича картофи ? Добре, някои ги харесват само пържени, но те наистина имат толкова много приложения.

В света има 5000 вида картофи, със сигурност ще намерите такъв, който ви харесва.

8. Джинджифил

Знаете ли, че джинджифилът е кореноплоден зеленчук ? Всъщност това е коренище, което расте хоризонтално, но е много подобно на корен. Джинджифилът често се класифицира като подправка, но ботанически е зеленчук. Джинджифилът вирее в топли, влажни райони в почва, богата на компост и равномерно влажна.