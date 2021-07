Според проучване, проведено от изследователи от университета Дюк, се оказва, че жените трябва да спят повече от мъжете.

И не, не защото се уморяват по-лесно или дори защото вършат повече работа за един ден от мъжете. Всъщност има много общо с начина, по който мозъците на жените са свързани и функционират съпоставено по отношение с тези на мъжете.

Проучването от 2008 г. изследва 210 мъже и жени на средна възраст и установява, че жените страдат от по-големи здравословни проблеми поради липса на сън. „Открихме, че при жените лошият сън е силно свързан с високи нива на психологически стрес и по-големи чувства на враждебност, депресия и гняв“, казва Едуард Суарес, доцент в катедрата по психиатрия и поведенчески науки в Duke и водещият автор на изследването. "За разлика от тях тези чувства не са свързани със същата степен на нарушение на съня при мъжете."

Други експерти по съня също са съгласни с изнесените твърдения.

„Една от основните функции на съня е да позволи на мозъка да си почине и да се възстанови“, добави професор Джим Хорн, директор на Центъра за изследване на съня в университета в Лафборо и автор на "Sleepfaring: A Journey Through The Science of Sleep". „По време на дълбок сън кората - частта от мозъка, отговорна за мисловната памет, езика и т.н., се откъсва от сетивата и преминава в режим на възстановяване“, продължава той. "Колкото повече от мозъка си използвате през деня, толкова повече от него трябва да се възстанови и, следователно, толкова повече сън ви е необходим. Жените са склонни да изпълняват много задачи ... и така, те имат по-висока мозъчна активност, отколкото мъжете го правят. Поради това нуждата им от сън е по-голяма. "

Защо жените имат нужда от повече сън от мъжете?

"Това е така, защото мозъците на жените са свързани по различен начин от мъжките и са по-сложни, така че нуждата им от сън ще бъде малко по-голяма. Средната стойност е с 20 минути повече, но някои жени може да се нуждаят от малко повече или по-малко от това."

Така че, по различни начини, да, мозъкът на жените е по-сложен от мозъка на мъжете им и следователно жените се нуждаят от повече време, за да се отпуснат и да се възстановят през нощта.

С други думи: Оставете я да спи, господа. Важно е.

Източник: yourtango.com