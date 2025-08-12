Това е симптом за висок холестерол, които се появява по ръцете

Защо контрактурата на Дюпюитрен е свързана с висок холестерол

Разбиране на холестерола в тялото и защо е важен

Високият холестерол е широко разпространен, но често незабелязан здравословен проблем, тъй като обикновено не показва симптоми, докато не се появят сериозни усложнения като инфаркти или инсулти. Въпреки че кръвните изследвания са най-надеждният начин за откриване на повишен холестерол, някои фини физически признаци могат да предложат ранни насоки. Един такъв по-малко известен индикатор е контрактурата на Дюпюитрен, състояние, засягащо сухожилията на четвъртия и петия пръст. Това кара пръстите да се стягат и огъват навътре, ограничавайки движението. Разпознаването на този признак може да доведе до навременен скрининг за холестерол и да помогне за предотвратяване на тежки сърдечно-съдови проблеми. Ранното откриване чрез физически признаци, комбинирани с промени в начина на живот и медикаменти, може значително да намали здравните рискове, свързани с високия холестерол.

Разбиране на холестерола в тялото и защо е важен

Холестеролът е восъчно, мастноподобно вещество, необходимо за нормалните функции на тялото, включително:

Още: Тази мазнина "стопява" холестерола

Изграждане на здрави клетъчни мембрани

Производство на хормони като естроген и тестостерон

Подпомагане на синтеза на витамин D

Късните вечери са свързани с високи нива на холестерол, предупреждават експерти

Още: 4 лесни начина да намалите бързо холестерола

Въпреки важността си, холестеролът може да стане вреден, когато е в прекомерни количества в кръвния поток. Той преминава през кръвта, свързан с протеини, образувайки липопротеини. Те се категоризират главно в:

Липопротеини с ниска плътност (LDL): Често наричан „лош холестерол“, LDL може да се натрупа в стените на артериите, което води до образуване на плака, която стеснява и втвърдява артериите – състояние, наречено атеросклероза. Това повишава риска от сърдечни заболявания и инсулт.

Липопротеини с висока плътност (HDL): Известен като „добър холестерол“, HDL помага за отстраняването на излишния холестерол от кръвния поток, като го транспортира обратно до черния дроб за обработка и елиминиране. По-високите нива на HDL са защитни за здравето на сърцето.

Тъй като високият LDL холестерол обикновено не причинява незабавни симптоми, много хора не осъзнават повишения си риск, докато не настъпи сериозно сърдечно-съдово събитие.

Още: Откриха кой евтин зеленчук сваля лошия холестерол с 20%

Високият холестерол показва скрити физически признаци на пръстите ви

Сред малкото външни признаци за повишен холестерол е контрактурата на Дюпюитрен, състояние, засягащо сухожилията на дланта и пръстите, особено на четвъртия (безименния) и петия (кутрето) пръст, според проучване, публикувано в Open Access Government .

Сухожилията под кожата на дланта постепенно се удебеляват и стягат.

Това стягане придърпва засегнатите пръсти навътре към дланта.

Още: Бяло или червено месо? Най-здравословният избор според ново изследване

С течение на времето засегнатите пръсти губят способността си да се изправят напълно, което води до трайно огъване.

Това състояние може да попречи на ежедневните задачи, като например хващане на предмети или ръкостискане.

Как се диагностицира висок холестерол

Тъй като високият холестерол обикновено протича безсимптомно, най-надеждният начин да се идентифицира е чрез прост кръвен тест. Този тест измерва общия холестерол, LDL, HDL и триглицеридите (друг вид мазнини в кръвта). Въз основа на тези стойности, здравните специалисти могат да оценят риска от сърдечно-съдови заболявания и да препоръчат подходящи интервенции, които да помогнат за овладяване и намаляване на потенциалните усложнения. Редовното наблюдение е от съществено значение за проследяване на промените и съответно коригиране на плановете за лечение.

Още: Това е най-полезното мляко при висок холестерол

Защо контрактурата на Дюпюитрен е свързана с висок холестерол

Медицински изследвания и експертни публикации, включително Open Access Government, отбелязват корелация между контрактурата на Дюпюитрен и повишените нива на холестерол. Точната причина не е напълно изяснена, но състоянието е по-често срещано при хора, които също имат:

Повишен LDL холестерол

Навици за пушене

Още: Как влияе кафето на холестерола

Прекомерна консумация на алкохол

Диабет

Разпознаването на контрактурата на Дюпюитрен като потенциален предупредителен знак може да насърчи по-ранен скрининг за холестерол и превантивни грижи.

Генетични и хормонални фактори, влияещи върху нивата на холестерола

Още: Яжте този плод всеки ден и вижте как холестеролът ви се понижава

Освен начина на живот, генетиката играе роля в нивата на холестерола. Някои хора наследяват гени, които причиняват повишени нива на специфичен вид кръвна мазнина, наречена липопротеин (а), което също увеличава сърдечно-съдовия риск.

Жените, преминаващи през перименопауза или менопауза, често изпитват хормонални промени – по-специално намаляване на естрогена. Естрогенът помага за регулиране на холестерола, така че неговият спад може да доведе до повишаване на нивата на LDL и липопротеин (а), което повишава риска от сърдечни заболявания в тази група.

Значение на редовния скрининг на холестерола

Като се има предвид, че високият холестерол причинява малко или никакви симптоми, редовните здравни прегледи са жизненоважни. Във Великобритания например възрастни на възраст от 40 до 74 години могат да получават безплатен скрининг за холестерол на всеки пет години чрез програмата NHS Health Check. Ранното откриване позволява:

Навременни интервенции в начина на живот

Започване на медикаментозно лечение, ако е необходимо (напр. статини)

Намален риск от сърдечни заболявания, инсулт и други усложнения

Управление на високия холестерол: начин на живот и медицински подходи

Промени в начина на живот

Диета: Увеличаването на приема на фибри и намаляването на наситените/транс мазнините може да помогне за понижаване на нивата на LDL. Включването на храни, богати на здравословни мазнини (като зехтин, ядки и мазна риба), подпомага по-добрия баланс на холестерола.

Упражнения: Редовната физическа активност повишава HDL холестерола и подобрява цялостното сърдечно-съдово здраве.

Избягвайте тютюна и ограничете алкохола: Спирането на тютюнопушенето и умерената консумация на алкохол намаляват рисковите фактори, свързани както с холестерола, така и с контрактурата на Дюпюитрен.