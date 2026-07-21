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Бият ни и по цени на лекарствата: Как един антибиотик е 3 пъти по-евтин в Гърция

21 юли 2026, 10:53 часа 421 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Бият ни и по цени на лекарствата: Как един антибиотик е 3 пъти по-евтин в Гърция

Почивката в Гърция може да излезе по-евтино не само в здраве, но и в болест. Това е изводът от Фейсбук пост на д-р Христо Мазнейков, специалист ортопед в София, който разказва история как му се е наложило да купи антибиотик от южната ни съседка и с изумление открил, че цената му там е 3 пъти по-ниска, отколкото в България.

"Забравих си лекарствата в София и трябваше да си купя в Гърция", пише той. За негова изненада антибиотик, купен от България, се оказал в пъти по-скъп от същия в Гърция.

"За 14 табл струва 14.90 €, както е видно от етикета, същият антибиотик, купен в Гърция, но 12 табл струва 5€. Логичен въпрос към хората, които определят лекарствената политика. Всички знаем, че за лекарства здравната каса в България плаща над 40% от парите за здраве, а те не трябва да са повече от 25%. Но вижте каква е разликата. ТРИ ПЪТИ ПОСКЪПО В БЪЛГАРИЯ САМО ОТ ЕДИН АНТИБИОТИК", удивлява се медикът.

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Той допълва, че може да дава още много подобни примери, "но е време държавните органи да спрат да се правят, че нищо не знаят".

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Постът му събра много коментари на българи, които твърдят, че лекарствата като цяло в Гърция, Турция и Румъния са между 2 и 5 пъти по-евтини от тези в България.

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Лекарства Гърция цени на лекарствата
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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