64 000 евро за здравето на децата: София продължава скрининга за гръбначни изкривявания и наднормено тегло

Предложение за отпускане на 64 000 евро за продължаването на програмата „Да пораснем изправени“, насочена към ранното откриване на гръбначни изкривявания и наднормено тегло при ученици ще разгледа на сесията си в четвъртък (23 юли) Столичният общински съвет (СОС). През учебната 2025/2026 г. по програмата са били обхванати 8608 ученици от 119 училища в София. Скрининговите прегледи са извършени от мултидисциплинарен екип от 119 специалисти и доброволци, включващ кинезитерапевти, рехабилитатори, ортопеди и студенти.

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Данните от проведените прегледи показват, че 34% от изследваните ученици са с наднормено тегло, при средно 25% за Европа. При около осем процента е установена деформация на гръдния кош, 3,2% са с повишен риск от сколиоза, а едва 43% са с хармонична стойка.

Според информацията през следващата учебна година се предвижда разширяване на мрежата от обучени специалисти и използване на вече изградената дигитална база данни. От СОС посочват, че София може да бъде пример за изграждането на устойчив модел за профилактика на мускулно-скелетното здраве на учениците, тъй като в страната няма национална програма в тази област.

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Председателят на групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ в СОС и един от вносителите на доклада Бойко Димитров е цитиран да казва, че резултатите показват необходимостта програмата да продължи. По думите му през следващата година организацията и мащабът ѝ ще бъдат подобрени, което ще допринесе за изграждането на трайни политики за превенция на наднорменото тегло и обездвижването при децата.