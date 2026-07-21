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Д-р Стойчо Кацаров: Да сте чули да има търгове за инсулин?

21 юли 2026, 8:09 часа 313 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Д-р Стойчо Кацаров: Да сте чули да има търгове за инсулин?

"Да сте чули за търгове за инсулин, за лекарства за кръвно, за лекарства за белодробни заболявания - не сте чули. Здравната каса има процедура по определяне на цени, тя не провежда търгове и тази система работи добре. Няма проблем да се приложи при онколекарствата", каза в ефира на сутрешния блок на бТВ д-р Стойчо Кацаров, представител на пациентските организации и бивш здравен министър във връзка с идеята частните болници да провеждат търгове за онколекарства. 

Никой да не прави търгове

Той заяви, че се придържа към позиция от 2010, че не само частните, но и държавните и общинските не трябва да правят търгове за онколекарства, а онколекарствата да се реинбурсират.

Според него на-добре никой да не прави търгове.

Предложението на властта

Припомняме, че от "Прогресивна България" представиха идея как да спрат източването на публичния ресурс в здравеопазването, като идеята им е да уеднаквят цената на лекарствата във всички лечебни заведения. Предложението беше представено от заместник-председателя на здравна комисия и депутат от "Прогресивна България" Георги Илиев.

За целта от мнозинството в парламента внесоха промени в Закона за обществените поръчки и в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. ОЩЕ: Цените да са еднакви: "Прогресивна България" предлагат търгове за лекарства и в частните болници

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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