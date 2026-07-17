Мими Виткова: Здравната система беше докарана до сергия

Частните болници вече ще трябва да провеждат обществени поръчки при закупуването на лекарства – промяна, която според бившия министър на здравеопазването д-р Мими Виткова е закъсняла, но необходима.

По думите ѝ подобна стъпка е препоръчвана от години и от Европейската комисия, която настоява условията за държавните и частните лечебни заведения да бъдат изравнени. Според Виткова обществените поръчки не трябва да се ограничават само до медикаментите, а да обхващат цялото оборудване и медицинската апаратура, закупувани с публични средства. „Това е стъпка в правилната посока, но трябва да видим какъв ще бъде реалният ефект“, коментира тя.

Според д-р Виткова сериозен проблем остават цените на медицинските изделия, за които липсва ефективен контрол. „Една и съща става в една болница може да струва 2000 лева, а в друга – 5000 лева, при един и същ производител и едно и също качество“, посочи тя.

Още: "Никой не смее да закрива частни болници и затова ще се закриват държавни": Квазипазарът на българското здравеопазване

По думите ѝ държавата не следи достатъчно какви суми плащат както Националната здравноосигурителна каса, така и пациентите за медицински изделия. Докато при лекарствата има механизми за регулиране на цените, при имплантите и консумативите подобен контрол практически липсва.

Бившият здравен министър отправи критики към начина, по който се развива болничната система през последните десетилетия. По думите ѝ през 1997 г. в България е имало 144 болници, а днес те са над 340, без това да е довело до по-добри здравни показатели.

„Продължаваме да строим болници, а сме сред страните с най-висока смъртност. Системата сама стимулира свръх хоспитализациите, защото без приети пациенти няма приходи за лечебните заведения“, заяви тя.

Още: Д-р Виткова: Връщаме милиони от профилактика, защото хората не ходят на прегледи

Според Виткова Конституцията гарантира достъп до медицинска помощ, но на практика пациентите продължават да доплащат значителни суми за лечение. Тя даде пример с пациент, който е платил 28 000 лева за биологична аортна клапа въпреки здравното си осигуряване. „Никъде в Европа няма толкова високо доплащане от страна на пациентите. У нас то достига около 40% от всички разходи за здравеопазване“, подчерта тя.

По думите на д-р Виткова България не страда толкова от липса на лекари, колкото от неравномерното им разпределение. Тя посочи, че в страната има остър недостиг на медицински сестри, патоанатоми и педиатри, като цели региони остават без ключови специалисти.

„Имаме достатъчно лекари като брой, но те са концентрирани в няколко големи града. Това оставя цели области без достъп до определени медицински специалности“, каза още тя.

Още: "Докарахме го до сергия": Д-р Виткова за проблемите на младите лекари