Само електронни рецепти, без лекарства от чужбина и ограничаване на новите аптеки: Фармацевтите с искания към властта

Въвеждане на изцяло електронно предписване и отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание, криминализиране на доставката на лекарствени продукти извън легалната верига на лекарствоснабдяване и въвеждане на регулация за откриване на нови аптеки.

Това са само част от исканията на Българския фармацевтичен съюз (БФС), които те обобщиха в официална декларация.

Фармацевтите заявяват, че държавата е длъжник на съсловието, а липсата на устойчива политика застрашава качеството на фармацевтичната грижа.

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Исканията към властта

Новото ръководство на БФС ще настоява пред държавните институции за изпълнение на следните приоритети:

- Сигурност за пациентите и достъп до лекарствени продукти чрез въвеждане на система за гарантирана доставка до избрана от пациента аптека в цялата страна на лекарствени продукти по лекарско предписание;

- Ефективно реално ограничаване на вертикалната интеграция и на хоризонталната такава до четири аптеки на пазара в България и въвеждане на регулация за откриване на нови аптеки чрез използване на Националната аптечна карта за по – равномерен достъп в страната;

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- Преустановяване на държавния натиск и манипулация на обществото относно цените на лекарствените продукти в аптеките, които се регулират от органите на МЗ и държавата носи отговорност;

- Въвеждане на изцяло електронно предписване и отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание. Единствено това ще позволи попълване на електронното пациентско досие с необходимата информация и готовност за изискванията на новата уредба на ЕС за Европейско пространство на здравни данни;

- Изпълнение на мерките и политиките в действащата Национална здравна стратегия 2030 като дигитализация, прогенерична лекарствена политика, участие на аптеките в процесите по промоция на здравето и ваксинопрофилактика на населението;

- Продължаване и надграждане на политиката за насърчаване на откриването на аптеки в малки и отдалечени населени места и на денонощни аптеки;

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- Дейностите по отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание да се извършват единствено и пряко от магистър – фармацевти при професионално и компетентно консултиране на пациентите и контрол на лекарствената употреба;

- Ограничаване на откриването на нови фармацевтични факултети;

- Преустановяване на законодателните „експерименти“ с модели на търговия на дребно, които не са утвърдени в Европейския съюз като доставка на лекарствени продукти от вендинг машини (роботи) и амбулантна търговия с лекарствени продукти от подвижни аптеки, филиали на аптеки и амбулатории за медицинска помощ. Първостепенно значение при определяне на модела на лекарствоснабдяване са сигурността на пациентите и рационалната лекарствена употреба, квалифицираната фармацевтични грижа и проследимостта на продуктите. България не е опитно поле за въвеждане на нови, недоказали своята ефективност в големите държави от ЕС, канали за разпространение на лекарствени продукти в интерес на бизнес проекти и определени корпоративни структури;

- Гарантиране на живота и здравето на пациентите и рационалната лекарствена политика чрез недопускане на територията на България на дистанционна продажба (чрез интернет) на лекарствени продукти по лекарско предписание.

- Криминализиране на доставката на лекарствени продукти извън легалната верига на лекарствоснабдяване;

- Приемане на нов самостоятелен закон за аптеките в Българя въз основа на посочените ключови условия.

Новоизбраното ръководство декларира, че БФС остава конструктивен партньор за реформи, но няма да допусне здравето на гражданите да бъде разглеждано единствено като обект на търговия.