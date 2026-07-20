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"Не може само държавните болници да правят търгове": МЗ изравнява условията за купуването на лекарства (ВИДЕО)

20 юли 2026, 9:54 часа 577 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Не може само държавните болници да правят търгове": МЗ изравнява условията за купуването на лекарства (ВИДЕО)

След като трябва да има равнопоставеност в единния пазар на Европейския съюз, не може само държавните и общински болници да правят търгове. Централизираното договаряне за закупуване на лекарства ще бъде за всички лечебни заведения – държавни и частни. Това обяви пред бТВ здравният министър Катя Ивкова.

Според министъра централизираните търгове са с цел дадено лекарства да е на една и съща цена навсякъде. Това, по думите ѝ, ще доведе до икономии заради мащаба, както и до разходна ефективност, съответно до прозрачност. Решенията са в полза на пациентите, подчерта здравният министър. И отбеляза, че тези законодателни промени са внесени вече в Народното събрание и трябва да преминат през цялата парламентарна процедура.

"Централизираното закупуване на лекарства и продукти от болниците е един от приоритетите на правителството и сме твърдо решени да приложим тази система, за да може всеки един от нас да знае всеки евроцент, който е заделил за здравни осигуровки, къде отива реално", каза още Катя Ивкова.

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Тя допусна, че заради остри реакции срещу идеята, вероятно има лобита в здравеопазването.

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Ивкова припомни, че предвидените в бюджета на Националната здравноосигурителна каса средства за лекарствени продукти за тази година са около 1,3 млрд. евро, което е огромен ресурс, и той трябва да се разходва съобразно закона. Според нея така ще бъдат спрени и течовете в системата, предаде БТА.

Шефовете на болници ще отговарят за кадровата криза

По отношение на броя на болниците у нас Ивкова заяви, че е време за актуализация и дигитализация на националната здравна карта.

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За кадровата криза в здравеопазването Ивкова каза, че ще търси отговорност от изпълнителните директори на болници към Министерството на здравеопазването, тъй като тяхна отговорност е да намират кадрите в лечебното заведение. Те трябва да действат изпреварващо, кадровата политика трябва да е планирана, категорична е Катя Ивкова.

Тя уточни, че ще има и нов начин на изчисляване на заплатите на висшия мениджмънт в лечебните заведения, като възнагражденията ще бъдат обвързани с рентабилност, привличане на млади лекари, специализанти, задлъжнялост.

Ивкова коментира още, че по отношение изграждането на Националната детска болница е имало пълно безхаберие последните години. По думите ѝ за 3 години единственото, което се е случило, е да бъдат разрушени старите сгради, изхарчени са над 2 млн. лв. незнайно защо. Болницата е приоритет за правителството както и превенцията и профилактиката, подчерта здравният министър.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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