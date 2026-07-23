Приключи ремонтът на Блок Б на Отделението по кардиология в МБАЛ – Самоков

С официална церемония днес беше открито изцяло обновеното Отделение по кардиология. Ремонтът е реализиран по проект „Красива България“ с дофинансиране от Община Самоков. На събитието присъстваха кметът на община Самоков инж. Ангел Джоргов, областният управител на Софийска област София Торолова, заместник областният управител Емилия Константинова, представители на институции, медицински специалисти и граждани.

Управителят на лечебното заведение д-р Красимира Ковачка подчерта, че МБАЛ – Самоков обслужва близо 9000 пациенти годишно, като около 2000 от тях преминават през Кардиологичното отделение. Тя отбеляза, че съвместно с Община Самоков болницата последователно обновява базата си, инвестира в съвременна апаратура и работи за привличането на нови медицински специалисти. В момента се ремонтира Неврологичното отделение, а през следващата година ще се кандидатства за финансиране за обновяване и на Гинекологичното отделение.

В приветствието си кметът инж. Ангел Джоргов поздрави ръководството и екипа на болницата и подчерта, че развитието на общинското здравеопазване е сред най-важните приоритети на Община Самоков.

„За един кмет няма по-голямо удовлетворение от това да знае, че хората могат да разчитат на модерна болница и на добри специалисти. Затова инвестираме в болничната инфраструктура, съвременно оборудване и най-вече в хората. Така създаваме условия за привличане на млади лекари и за качествено здравеопазване, отговарящо на съвременните стандарти. Благодаря и на Общинският съвет за подкрепата“, заяви кметът.

Архиерейският наместник отец Михаил Колев и отец Любомир Мишков осветиха обновеното отделение. Символично лента беше прерязана от кмета инж. Ангел Джоргов, областния управител София Торолова и управителя на МБАЛ – Самоков д-р Красимира Ковачка, след което гостите разгледаха обновените помещения.

Областният управител София Торолова поздрави ръководството на болницата и сподели, че е впечатлена от нейното развитие. По думите ѝ МБАЛ – Самоков е пример за общинско лечебно заведение с високо ниво, което се нарежда сред добрите практики не само в Софийска област, но и в страната.

Обновяването на Кардиологичното отделение е поредната стъпка в развитието на МБАЛ – Самоков. Благодарение на последователните усилия на ръководството на болницата и подкрепата на Община Самоков лечебното заведение днес предлага съвременни условия за лечение и се утвърждава като една от водещите общински болници в страната.