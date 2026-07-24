Медиците протестират, държавата мълчи: България може да остане без Спешна помощ

Проблемите в спешната помощ се задълбочават и ако държавата не реагира, предстои пълен крах в сектора. В ход е протест на медици, който по традиция се провежда пред сградата на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ” с искане за увеличаване на заплатите и на ваучерите за храна, както и за подобряване на условията на труд. Организатор е Национален синдикат „Защита“.

На 30 юли протестиращите искат среща със здравния министър по всички искания. "Искаме среща със здравната каса и с лекарския съюз, за да имаме категорична представа имат ли намерение да променят нещо в сферата на здравеопазването или само ни заблуждават, че защитават нашите интереси", посочи председателят на синдиката Красимир Митов.

Мълчание от страна на държавата

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Той обяви, че има протести в цялата страна, както сред болниците, които не са получавали увеличение на заплатите от 3 години, така и сред и центровете по Спешна медицинска помощ, където проблемът е много сериозен.

Митов предупреди, че "след някоя друга година България може да остане без Спешна помощ".

Източник: БГНЕС

Той разкритикува институциите, защото на настоявяниата им министерството отговаря, че просто няма пари.

"Хората виждат, че в този бюджет, въпреки кризата, са заделени 412 млн. евро, което се случва през последните години, а същевременно нито отива нещо до работещите в сферата на здравеопазването, нито пациентите получават по-добра услуга", заяви синдикалистът пред Bulgaria on Air.

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Митов добави, че той и протестиращите не получават конкретен отговор от министъра, като в същотото време след месец и половина ще влезе Бюджет 2027 и в него не се знае дали има нещо гарантирано за сектора. "И там има мълчание, което изнервя хората и ги провокира да излязат на тези протести", заяви още Митов.