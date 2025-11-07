"Чашата преля": Общественият съвет за детската болница обясни защо хвърли оставка

"Не беше лесно решението и целият Обществен съвет подадохме оставка. Това, че няма Обществен съвет, не значи, че се прекратява проектът за Националната детска болница. Ние непрекъснато бяхме в постоянни борби да получаваме навременна и точна информация от Министерство на здравеопазването". Това сподели пред БНТ проф. Иван Литвиненко, председател на Българската педиатрична асоциация и бивш вече член на Обществения съвет за изграждането на детската болница.

Той заяви, че винаги е имало натиск от Обществения съвет за навременна информация към здравното министерство и това никога не се е случвало. Никога не са получавали навременна и точна информация, по думите му.

"Когато две години играеш пожарникар, а си назначен за нещо друго, чашата прелива. Дойде ни до гуша", сподели проф. Литвиненко. Общественият съвет е искал само да осигури прозрачност за изграждането на Националната детска болница, уточни той.

Нещо се прави за детската болница, но какво точно..?

Той смята, че има неразбиране на ролята на Обществения съвет. "Ние решихме, че подаваме оставка, без да притискаме и да печелим време без позиция. Ние не можем да правим повече отстъпки от морала си. Бяхме приети веднага от ресорния министър на здравеопазването и се опитаха да ни обяснят, че са ни давали информация и се разделихме. Министърът на здравеопазването Силви Кирилов дори не ми се обади и не ми изпрати своя позиция", изтъкна проф. Иван Литвиненко.

Според него трябва да има нов Обществен съвет, в който да се включат финансисти, архитекти и строители. Липсата на такива специалисти е преляла чашата на подалия вече оставка Обществен съвет.

Проф. Иван Литвиненко сподели още много важна информация - нещо се случва, но не знае какво точно около Националната детска болница.

Той добави в заключение, че със сигурност има интереси и лобита в здравеопазването. "Проектът е сложен и със сигурност има опити за спъване на проекта за Националната детска болница", каза още проф. Литвиненко.

