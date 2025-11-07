"Чашата преля": Общественият съвет за детската болница обясни защо хвърли оставка

Любопитно:

07 ноември 2025, 07:40 часа 412 прочитания 0 коментара
"Не беше лесно решението и целият Обществен съвет подадохме оставка. Това, че няма Обществен съвет, не значи, че се прекратява проектът за Националната детска болница. Ние непрекъснато бяхме в постоянни борби да получаваме навременна и точна информация от Министерство на здравеопазването". Това сподели пред БНТ проф. Иван Литвиненко, председател на Българската педиатрична асоциация и бивш вече член на Обществения съвет за изграждането на детската болница. 

Снимка: БГНЕС

Той заяви, че винаги е имало натиск от Обществения съвет за навременна информация към здравното министерство и това никога не се е случвало. Никога не са получавали навременна и точна информация, по думите му. 

"Когато две години играеш пожарникар, а си назначен за нещо друго, чашата прелива. Дойде ни до гуша", сподели проф. Литвиненко. Общественият съвет е искал само да осигури прозрачност за изграждането на Националната детска болница, уточни той. 

Нещо се прави за детската болница, но какво точно..?

Снимка: БГНЕС

Той смята, че има неразбиране на ролята на Обществения съвет. "Ние решихме, че подаваме оставка, без да притискаме и да печелим време без позиция. Ние не можем да правим повече отстъпки от морала си. Бяхме приети веднага от ресорния министър на здравеопазването и се опитаха да ни обяснят, че са ни давали информация и се разделихме. Министърът на здравеопазването Силви Кирилов дори не ми се обади и не ми изпрати своя позиция", изтъкна проф. Иван Литвиненко. 

Според него трябва да има нов Обществен съвет, в който да се включат финансисти, архитекти и строители. Липсата на такива специалисти е преляла чашата на подалия вече оставка Обществен съвет. 

Проф. Иван Литвиненко сподели още много важна информация - нещо се случва, но не знае какво точно около Националната детска болница. 

Той добави в заключение, че със сигурност има интереси и лобита в здравеопазването. "Проектът е сложен и със сигурност има опити за спъване на проекта за Националната детска болница", каза още проф. Литвиненко. 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
