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Идва по-тежък грипен сезон: Ето кога е последният срок за поставяне на ваксина

07 октомври 2026, 10:51 часа 643 прочитания 0 коментара
Снимка: интернет
Идва по-тежък грипен сезон: Ето кога е последният срок за поставяне на ваксина

Предстои по-тежък грипен сезон. Това предупреди директорът на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) проф. Ива Христова в ефира на Нова телевизия. Въпреки очакванията за по-интензивна циркулация на вирусите и забавяне в доставките на противогрипни ваксини, гражданите все пак разполагат с известна защита, ако са преболедували или са били имунизирани през миналия сезон.  

"Това са дъщерни щамове на тези, които са циркулирали предишната година. Така че ние имаме един базисен подлежащ имунитет, над който е хубаво да се направи нов бустер с една нова ваксина", обясни проф. Христова.

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Двата основни производителя, които доставят ваксини за България, са съобщили за технически затруднения. Независимо от това, проф. Христова очаква дозите да бъдат налични преди активната циркулация на грипа. 

Макар октомври и ноември да остават най-подходящите месеци за имунизация, периодът може да бъде удължен. „Аз бих казала, че дори до средата на декември има смисъл“, посочи тя, като припомни, че обичайният пик на грипа е в края на януари.

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Тъй като за изграждането на пълен и силен имунитет са нужни две седмици, дори ваксините да пристигнат в началото на декември, масовата имунизация все още ще бъде ефективна. Проф. Христова бе категорична, че януари вече е твърде късен момент за начало на кампанията.

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Грип противогрипни ваксини Ива Христова
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Actualno.com Редактор
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