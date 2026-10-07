При угрозата за противогрипни ваксини чак през февруари: Българи ще пътуват до Гърция, там ваксинират в аптеките

Сериозен проблем на хоризонта на противогрипната ваксинация у нас. Стана ясно, че инжекционните ваксини могат да стигнат до аптечната мрежа чак през януари, а в социалните мрежи потребители споделят информации дори за февруари.

"Току-що в аптека ми казаха, че са получили съобщение от ИАЛ, че нямало въобще да има инжекционни противогрипни ваксини. Евентуално февруари", написа мъж, интересуващ се от възможността за имунизация преди пика на грипа.

Други потребители споделят, че в фармацевти са им казвали, че изобщо не знаят дали ще има доставка, а лични лекари споменавали за малки, но вече запълнени списъци на чакащи.

Още: Грипът започва: Регистрираха първия случай за новия есенен сезон 2026

Мнозина отбелязаха, че вероятно ще прибегнат до "ваксинационен туризъм" до Гърция и Турция, както и до страни от Западна Европа.

Източник: Facebook

В Гърция има ваксини, поставят ги директно в аптеката

Българи отбелязват, че информациите за повсеместни затруднени доставки на Стария континент не отговарят на истината, защото в Гърция не само, че ваксини има, а и поставянето им е изключително улеснено.

"Мен ми е интересно и защо по всички медии разпространяват дезинформация, че ваксините ги няма в цялото северно полукълбо? Това може да го разпространява правитеслтвото, но как никой не се сети да направи едно проучване дали наистина е така, защото се оказва, че само при нас няма. Преди 3 дена се ваксинирах с Инфлувак в Солун директно в аптеката", пише потребител онлайн.

Още: Лекари предупреждават, че противогрипни ваксини няма да има за всички

И други отбелязват, че от Гърция ваксините се купуват свободно, като струват малко под 17 евро.

"В България нямаме толкова лесен достъп до ваксини, както е в другите държави. В Гърция ваксини срещу грип се поставят в повечето аптеки. Това, което знам от близки там е, че е изключително лесно. Човек отива в аптеката, ваксинира се и си тръгва. Това спестява запазване на час при медицински лица, чакане на опашки. Във Франция, Италия и САЩ е по същия начин. Ние определено в България трябва да работим в насока да улесним достъпа до препоръчителни ваксини на пациентите", коментира епидемиологът д-р Христиана Бацелова.

"Всеки лекар по наредба в България може да поставя ваксини. Добре е обаче тази ваксина да бъде въведена в електронното здравно досие на пациента, но не е задължително точно личният лекар да ни постави противогрипна ваксина. Може в някой медицински център да се постави или в РЗИ", уточни специалистът.