"Има база и лекари, но здравният министър бездейства": Протест на нова болница в Бургас, която не може да заработи

Нов протест срещу бездействието на здравния министър Катя Ивкова в "столицата на "Евровизия" - град Бургас", обявиха от новопостроената МБАЛ "Сърце и Мозък" в морския бряг.

От там се обърнаха към Министерство на здравеопазването с призива, че е време е за действие, а не за бездействие, тъй като болницата е готова и функционално пригодна за започване на работа.

"Необяснимо бездействие"

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"Продължава необяснимо бездействие на министъра на здравеопазването Катя Ивкова, която не изпълнява своите задължения и не издава окончателното разрешение за разрешаване на медицинската дейност в новопостроеното крило на МБАЛ „Сърце и Мозък“ в Бургас, въпреки че абсолютно всички изисквания на закона и институциите са изпълнени - твърдят всички лекари, медицински сестри и специалисти по медицински грижи в лечебното заведение", пишат от лечебното заведение.

По думите им в казуса не става въпрос за болница, която тепърва трябва да бъде построена. "Не говорим за проект на хартия. Не говорим за липсваща апаратура, липсващи специалисти или неподготвена база. Болницата я има. Очакванията на пациентите, града и региона са огромни. Базата и апаратурата ги има. Лекарите и медицинските специалисти ги има. Организацията я има. Документите са представени и приети от месеци вече. Проверките са извършени. Липсва само едно - министърът да си свърши работата!", категорични са от ръководството на болницата.

От там уточняват, че още през 2022 г., а впоследствие и през 2024 г., министърът на здравеопазването предварително е одобрил проекта на „Сърце и Мозък“ за нови медицински специалности и разширяване на животоспасяващите дейности.

"В изпълнение на тези решения са направени значителни инвестиции в материална база, медицинска апаратура, информационни системи и кадрово обезпечаване. Още в началото на декември 2025г. лечебното заведение заявява своята готовност за получаване на окончателното разрешение, представя необходимата документация и изпълнява в срок всички дадени от администрацията указания – направени са безброй проверки с „чисти“ заключения. Въпреки това до настоящия момент МЗ не е постановило окончателен административен акт. От изпълнението на последните указания на 02.04.2026 г. до 15.08.2026 г. са изминали 136 календарни дни – в административно бездействие на МЗ, което има пряко отражение върху достъпа до медицинска помощ, защото възпрепятства използването на вече създадения и подготвен капацитет за лечение на възрастни и деца", гласи още позицията на болницата.

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Ръководството на лечебното заведение настоява за спазване на закона и завършване на процедурата.

"Има болница. Има база. Има апаратура. Има медицински специалисти. Има готовност. Липсва единствено произнасянето на министър Ивкова! Кой, какво и защо я спира? Нашето протестно искане е ясно и категорично: спазване на закона и възможност създаденият медицински капацитет да бъде използван в интерес на пациентите, семействата, децата и посетителите в Бургас и региона. Време е за действие, а не за бездействие!", завършва позицията.