Информационни срещи с уролог за съвременни методи на лечение в чужбина

16 април 2026, 8:30 часа
Снимка: Медикъл Караджъ
Информационни срещи с уролог за съвременни методи на лечение в чужбина

На 25-ти април в София ще се проведат информационни срещи с проф. д-р Мурат Бинбай - уролог с дългогодишен международен опит, директор на отделението по онко-урология и роботизирана хирургия в болница Мемориал Шишли (Истанбул) и ръководител на катедрата по урология в университет Бахчешехир.

Срещите с професора са насочени към хора, които търсят повече информация и възможности за лечение в чужбина, в частност Турция.

Той има над 3000 извършени операции и повече от 2500 роботизирани и лапароскопски интервенции - методи, които се използват при редица състояния заради по-високата прецизност и по-бързото възстановяване.

Професионалният му път включва работа и обучение в международни центрове, както и активна научна дейност с над 100 публикации.

Срещите са подходящи за пациенти, които се интересуват от лечение в чужбина на:

  • рак на простатата
  • рак на бъбрека
  • рак на пикочния мехур
  • доброкачествено увеличение на простатата
  • бъбречно-каменна болест
  • усложнени или повтарящи се урологични състояния
  • необходимост от оперативно лечение

Срещите се организират от Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“, които съдействат с цялостната организация при лечение в чужбина.

Дата и записване

25 април 2026 г. (събота)
София

0878 500 730

Предварителното записване е задължително

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
