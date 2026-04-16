Информационни срещи с уролог за съвременни методи на лечение в чужбина

На 25-ти април в София ще се проведат информационни срещи с проф. д-р Мурат Бинбай - уролог с дългогодишен международен опит, директор на отделението по онко-урология и роботизирана хирургия в болница Мемориал Шишли (Истанбул) и ръководител на катедрата по урология в университет Бахчешехир.
Срещите с професора са насочени към хора, които търсят повече информация и възможности за лечение в чужбина, в частност Турция.
Той има над 3000 извършени операции и повече от 2500 роботизирани и лапароскопски интервенции - методи, които се използват при редица състояния заради по-високата прецизност и по-бързото възстановяване.
Професионалният му път включва работа и обучение в международни центрове, както и активна научна дейност с над 100 публикации.
Срещите са подходящи за пациенти, които се интересуват от лечение в чужбина на:
- рак на простатата
- рак на бъбрека
- рак на пикочния мехур
- доброкачествено увеличение на простатата
- бъбречно-каменна болест
- усложнени или повтарящи се урологични състояния
- необходимост от оперативно лечение
Срещите се организират от Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“, които съдействат с цялостната организация при лечение в чужбина.
Дата и записване
25 април 2026 г. (събота)
София
0878 500 730
Предварителното записване е задължително