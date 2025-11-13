Иновативни решения в детската ортопедия – срещи с д-р Дженгиз Чабукоглу в Стара Загора и Смолян

Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ организира безплатни срещи за родители на деца с ортопедични заболявания, които търсят съвременни решения за лечение в чужбина.
Срещите ще се проведат на 21 ноември (петък) в Стара Загора и 22 ноември (събота) в Смолян.
Международен опит и иновативен подход
Д-р Дженгиз Чабукоглу е ортопед-травматолог с над 30 години международен клиничен опит и специализация в детската ортопедия и реконструктивната хирургия.
Той е автор на съвременната хирургична техника „круриспластика“ – метод, който позволява възстановяване и запазване на крайника при тежки вродени деформации, като тибиална и фибуларна хемимелия, и предлага алтернатива на ампутацията.
По време на срещите д-р Чабукоглу ще сподели своя опит в прилагането на техниката при пациенти и ще обсъди възможностите за лечение в Турция.
Заболявания и състояния, при които д-р Чабукоглу помага
- Вродена дисплазия на тазобедрената става
- Детска церебрална парализа (ДЦП)
- Болест на Пертес
- Конско стъпало (Pes equinovarus)
- Тибиална и фибуларна хемимелия
- Деформации и разлики в дължината на крайниците
- Сложни случаи след травми или неуспешни операции
- Ревизии на ставни протези и реконструкции
Индивидуален подход и високи резултати
В своята практика д-р Чабукоглу поставя акцент върху индивидуалния подход към всяко дете, щадящите хирургични техники и пълното функционално възстановяване.
Международният му опит и вниманието към детайла гарантират високи резултати и подобрена подвижност дори при тежки случаи.
Срещи, които отварят нови възможности
По време на срещите родителите ще получат подробна информация за възможностите за лечение в Турция, където се прилагат модерни методи в детската ортопедия и реконструктивната хирургия.
Екипът на „Медикъл Караджъ“ ще съдейства с цялата организацията, ако решите да заминете за лечение.
✅ Участието е безплатно, с предварително записване.
📞 Телефон за записване: 0878 500 730
📍 21 ноември (петък) – гр. Стара Загора
📍 22 ноември (събота) – гр. Смолян
🌐 https://www.medikara.bg/freeconsults/djengiz-21-22-11-25