"Ние сме във война": Ердоган и опозицията му се движат по тънък лед (ВИДЕО)

В съседна Турция турският президент Реджеп Тайип Ердоган и неговият основен опозиционен лидер Йозгюр Йозел се движиха по тънък лед, става ясно от публикации на erhangulenc и Anka Haber. Между тях прехвърчаха искри за вътрешнополитически теми, но и двете страни използваха военна терминология. Първо опозицията заговори за война вътре в самата Турция, а турският президент, който е вкарал редица от опонентите си в затвора, зададе въпрос:
„Какво става, господа, с кого воювате? Обявена ли е мобилизация без наше знание?"
На конгрес на "Новата партия" на Йозел в Маниса, опозиционният лидер отговори следното:
„За Бога, ние сме във война; ние сме във война срещу несправедливостта, срещу това беззаконие. Приехме смъртта, не сме се предали и няма да се предадем, братко мой. Ще отидем до тази урна, ще спечелим тези избори и ще спасим тази страна. Няма да причиним вреда, няма да бъдем отмъстителни, но няма да се предадем и на злото".
Думите на Йозел са цитирани от турската медия yetkinreport. Йозел също така отдаде почит на опозиционерите Илксен Йозалпер и Демирхан Гьозачан, които в момента са в затвора, както и на Ферди Зейрек и Гюлшах Дурбай.
🇹🇷 “We are at war.” Tensions are boiling over in Turkey Following a crackdown on the opposition, restrictions on the media, and the case against Istanbul's mayor, the leader of the Republican People's Party has declared that he is now at war — and is ready to face death or prison if necessary. It all started last week, when Erdoğan took a swipe at the opposition during a meeting of his party, mocking its increasingly dramatic rhetoric. “What's going on, gentlemen? Who are you fighting? Have you declared mobilization without telling us? Has Turkey been occupied without us hearing about it?” Erdoğan urged his opponents to stop dividing society with such rhetoric. But opposition leader Özgür Özel refused to back down and fired back at the president: “We are at war, my friend! We are fighting against injustice and lawlessness! Against those who steal money from banks and take children away from their mothers. We will go to the ballot box, win, and save this country.” Turkey's next elections are not scheduled until 2028, which is why the opposition is demanding an early vote. Judging by its rhetoric, it has no intention of waiting another two years.— NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2026
Новата партия на Йозел набира скорост
Остротата между Ердоган и неговата опозиция се разиграва в момент, когато в южната ни съседка остават по-малко от две години до следващите редовни общи избори. Следващите големи избори в Турция ще бъдат президентските и парламентарните, които по план трябва да се проведат през май 2028 г., освен ако не бъде обявен предсрочен вот.
"Новата партия" на Йозел изглежда е фаворит за първото място в Турция, според проучване през септември, стана ясно на конгрес на формацията от 25 октомври.
"В августовските проучвания за кратко бяхме на второ място. Сега отново се издигнахме. След като нерешителните избиратели се разпределят, има три пункта разлика между нас и ПСР на Ердоган", обявиха от "Новата партия".
Партията беше създадена и оглавена от Йозел след като през лятото на 2026 г. турски съд каза, че той е нелегитимен и отстранен от предишната му Народнорепубликанската партия.
Именно като виден опозиционер през през март 2024 г. той изпреварва управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на Ердоган и печели големите градове като Истанбул и Анкара.
Само че кмет от опозицията на община в Анкара, както и кметът на Истанбул Екрем Имамоглу бяха арестувани в южната ни съседка. ОЩЕ: Турция отново на крак: Протестират два големи града
Опозицията се подготвя за натиск
Оценявайки последните операциите, насочени към общините Бакъркьой и Меркезефенди, от партията на Йозел заявиха, че всеки ден се събуждат с новини за операции и притискане на кметовете им.
"Неща, които не биха били направени на община, управлявана от Партията на справедливостта и развитието на Ердоган, ни се правят всеки ден. Ние страдаме повече, нашите избрани длъжностни лица са в затвора, но това не е само наш проблем. Затварянето на телевизия Халк също травмира нашите избиратели. Нито един сегмент или институция не е останал незасегнат. Можем да предвидим, че правителството ще продължи да увеличава интензивността до изборите. Отсега нататък е съвсем естествено да се подготвим за най-тежкия натиск", посочват от партията. ОЩЕ: “Народът отстоява волята си“: Огромен митинг в Истанбул (ВИДЕО)