Реал Мадрид с официална позиция след гафа на Килиан Мбапе

Реал Мадрид се оказа въвлечен в международен скандал след коментар на Килиан Мбапе, свързан с китайския революционер и политически лидер Мао Дзедун. Случаят предизвика остра реакция в Китай, а последиците вече засягат и футболните излъчвания, и рекламните партньорства на френския нападател и клуба. Към момента няколко китайски компании вече са прекратили договорите си с тях. Ескалирането на скандала може да доведе до сериозни финансови загуби. От "кралския клуб" оправиха своите официални извинения за поведението на Мбапе.

Испанският гигант поднесе официални извинения за гафа на Мбапе

"Реал Мадрид. иска да изрази извинения си към китайския народ за неудобството, което може да е причинено от последните думи на нашия играч Килиан Мбапе. Нашият клуб изпитва дълбоко уважение към Китай, неговата история, култура и граждани, както и към милионите китайски фенове, които изпитват любов и възхищение към Реал Мадрид", написаха от "Бернабеу".

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"Клубът се присъединява към публичните извинения, изразени от Килиан Мбапе, в които самият играч изрази съжаление за думите си и потвърди уважението си към китайския народ. Реал Мадрид потвърждава своята ангажираност към ценностите на уважение, съжителство и разбиране между културите и изразява желанието си да продължи да укрепва връзките на приятелство и привързаност, които го обединяват с Китай и неговите граждани", добавят от Реал Мадрид.

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