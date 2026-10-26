От естетични корекции до сложни възстановителни операции: проф. Бурак Ерчин - 31.10.26 г.

На 31-ви октомври 2026 г. Медикъл Караджъ организира безплатни информационни срещи с проф. Бурак Серджан Ерчин, специалист по пластична, реконструктивна и естетична хирургия в Турция.

Срещите са подходящи за всеки, който обмисля пластична или реконструктивна операция и иска лично да разговаря със специалиста. Ще имате възможност да обсъдите конкретната интервенция, възможните хирургични подходи, очакваните резултати, възстановителния период и всички въпроси, свързани с подготовката и протичането на операцията.

Проф. Ерчин работи с хирургични методи за възстановяване след тежки инциденти, травми, изгаряния и онкологични операции, както и за корекция на вродени аномалии и придобити деформации.

В реконструктивната хирургия прилага микрохирургия, свободен трансфер на тъкани (Free Flap Surgery), нервни реконструкции и DIEP Flap за възстановяване на гърдата след мастектомия.

Друго важно направление в практиката му е естетичната хирургия на лицето, включително Deep Plane Facelift, SMAS Facelift и ендоскопски фейслифт. Тези техники са насочени към повдигане на отпуснатите тъкани и подобряване на лицевите контури. Извършва също лифтинг на шията, блефаропластика и липофилинг.

При естетичната хирургия на гърдите проф. Ерчин прилага Preservé™, щадяща техника за уголемяване на бюста с импланти. Работи и по случаи на туберозни (тубуларни) гърди и силно изразена асиметрия, при които се използват индивидуални хирургични подходи за корекция на формата, обема и пропорциите. Извършва също повдигане и намаляване на гърдите.

Сред останалите процедури са абдоминопластика, липосукция и контуриране на тялото, както и ринопластика с Piezo и Preservation техники.

Професионалната му подготовка включва специализирано обучение по реконструктивна микрохирургия при д-р Педро Кавадас в Испания, обучение в САЩ и европейска квалификация EBOPRAS.

Независимо дали интересът е към естетична промяна или към по-сложна възстановителна операция, информационната среща дава възможност за личен разговор с проф. Ерчин. Всеки може да зададе въпросите, които го интересуват, да научи повече за подходящите за неговия случай хирургични възможности, продължителността на възстановяването, необходимия болничен престой и очакванията след операцията. Окончателният избор на процедура се прави след необходимата медицинска оценка.

Безплатните информационни срещи ще се проведат на 31 октомври 2026 г. с предварително записване чрез Медикъл Караджъ.

📞 0878 500 730

За информация и записване на час се свържете с екипа на Медикъл Караджъ.

https://www.medikara.bg/events/burak-31-10-26