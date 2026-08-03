Осем дни без топла вода: "Топлофикация" започва ремонт в София от 3 до 10 август

От 3 до 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, захранвани от ТЕЦ "София", съобщи Нова телевизия, цитирайки информация от "Топлофикация". Причината е годишен планов ремонт на централата и топлопреносната мрежа. Още: Леден душ: ТЕЦ "София" с изненада за столичани през август

По данни на дружеството дейностите са част от програмата за профилактика на основните съоръжения, като целта е поддръжката и повишаването на ефективността и сигурността на топлоснабдяването. Ремонтът е необходим и за ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон.

Ето кои квартали ще бъдат засегнати

Снимка: БГНЕС

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Ще бъдат засегнати абонати в голяма част от централните и северните райони на София, както и следните квартали: "Банишора", "Лозенец", "Надежда", "Толстой", "Свобода", "Илиянци","Илинден", "Света Троица", "Фондови жилища", както и зоните Б-5, Б-5-3, Б-18 и Б-19.

Без топлоподаване ще останат още части от района между бул. "История славянобългарска", ул. "Заводска", ул. "Индустриална", бул. "Данаил Николаев", бул. "Мадрид", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Ген. Тотлебен", бул. "Константин Величков", бул. "Александър Стамболийски", бул. "Тодор Александров" и бул. "Илиянци".

Засегнати ще бъдат още: ж.к. "Илиянци", ж.к. "Надежда" - първа, втора и част от четвърта част, от блок 401 до блок 422 включително, ж.к. "Толстой", ж.к. "Свобода" - блокове 41 и 42, НПЗ "Военна рампа", районът на ж.к. "Лозенец", ограничен от бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Черни връх", бул. "Христо Смирненски" и бул. "Драган Цанков".

Очаква се топлоподаването да бъде възстановено на 11 август, когато приключат ремонтните дейности.

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