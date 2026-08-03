Адвокати атакуваха МРРБ и АПИ с колективен иск заради опасните пътищата

Софийският градски съд образува дело по колективен иск на група адвокати срещу Министерството на регионалното развитие (МРРБ) и Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) заради състоянието на републиканските пътища, съобщава Нова Телевизия. Юристите са убедени, че институциите, отговорни за пътната безопасност, са действали незаконно или са бездействали, като това е допринесло за опасното състояние на основната пътна мрежа. Още: Иван Шишков: Има много катастрофи, защото настоящата пътна инфраструктура не може да поеме интензивния трафик

По данни на МВР до края на юни в България са регистрирани 3032 катастрофи, при които са загинали 219 души, а 3759 са били ранени.

Не са виновни само шофьорите, а и лошата инфраструктура

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Адвокатите смятат, че за високия брой инциденти вина носи не само поведението на шофьорите, а и състоянието на инфраструктурата. Те настояват за подробно обследване на пътищата в рамките на шест месеца, а в следващите пет години да бъдат приведени в съответствие с изискванията за безопасност.

"Трябва да бъде подробно обследвана пътната инфраструктура. В срок от 6 месеца сме поискали да се случи това, след което в рамките на 5 години всички пътища трябва да бъдат приведени в съответствие", заяви адвокатът Елица Буенова. "Не става дума за преассфалтиране на всичко и построяването на нови пътища. Тук говорим за приоритизиране.", уточни тя.

Сред потенциалните проблеми за изследване са пътната настилка, маркировката, знаците и мантинелите. Юристите са поискали документи и експертиза, като следва да посочат конкретни участъци за изследване.

Делото обаче зависи от Конституционния съд. След законови промени колективни искове вече са допустими само в предвидени от закона случаи, каквито към момента има единствено за потребителите. СГС ще може да се произнесе по въпроса за безопасността на пътищата, ако Конституционният съд обяви тази разпоредба за противоконституционна.

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