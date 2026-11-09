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За духовното търсене и пътя: От 13 ноември новият български филм "Оста на живота" тръгва по кината

09 ноември 2026, 11:01 часа 796 прочитания 0 коментара
Снимка: Фондация Калпатару
За духовното търсене и пътя: От 13 ноември новият български филм "Оста на живота" тръгва по кината

От 13 ноември новият български филм "Оста на живота" тръгва по кината в цялата страна. Във филма участват световни звезди като Ларс Симонсен и Клайв Ръсел, заедно с Александър Алексиев, Владимир Михайлов, Стрезо Стаматовски и Марина Сума. Сценарият е на Теодора Маркова, Невена Кертова и Георги Иванов, с режисьор Атанас Христосков, оператор е Мартин Балкански, а продуценти са Виктор Францес ("Калпатару") и Братя Калинови ("Инвиктъс"). Филмът вече има участия и отличия от международни кинофестивали, сред които в Турция, Индия и САЩ.

Снимка: Фондация "Калпатару"

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"Оста на живота" беше представен със специална премиера в рамките на фестивала "Синелибри", но срещите с публиката ще продължат. Екипът и авторът на едноименната книга ще се срещнат със зрителите в рамките на специални прожекции с дискусии след филма в София (13 и 22 ноември в кино "Одеон"), Бургас (14 ноември), Русе (15 ноември), Ботевград (16 ноември), Враца (17 ноември) и Благоевград (20 ноември).

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Филмът на Атанас Христосков разказва магична история за духовното търсене и пътя на човешката душа. Историята неусетно ни приобщава към четиримата мъже, тръгнали към древно светилище, където всеки от тях очаква да узнае съдбата си. И пътуването се превръща в дълбоко вътрешно пътешествие, изпълнено с изпитания, загадъчни срещи и съдбовни избори. Изключително сетивната екранизация по едноименната книга на Свами Тиртха ни повежда отвъд границите на познатото към места вътре в нас. Филмът е сниман изцяло в България и Кападокия като разкрива малко познати природни картини и магически места.

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Българско кино филми Оста на живота
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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