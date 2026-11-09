Великобритания може да се присъедини отново към ЕС до 4 години

Обединеното кралство може да се присъедини отново към Европейския съюз само след 4 години. Такова предположение направи бившият главен преговарящ на блока за Брекзит Мишел Барние. Той заяви, че „вратата е отворена“ за повторното членство на Великобритания и процесът ще бъде „по-бърз“ от преговорите за Брекзит, при които Обединеното кралство напусна съюза.

Той обаче предупреди, че годишната отстъпка от 5 милиарда паунда от бюджета на ЕС, договорена от Маргарет Тачър, вероятно ще бъде „изключена от дневния ред“ във всяко бъдещо споразумение.

Пред ВВС Барние заяви, че преговорите за Брекзит са били „много трудни и много дълги, може би твърде дълги, защото самото напускане е било много сложен процес“.

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Отчасти това се дължи на факта, че напускането на Обединеното кралство означава и излизане от 600 международни споразумения, каза той.

„Мисля, че повторното присъединяване или започване на нови преговори би било много по-бързо", добави той.

Пътят назад

Обединеното кралство гласува за напускане през юни 2016 г., но едва през март следващата година Тереза ​​Мей официално задейства член 50 от Договора от Лисабон на ЕС, с което даде началото на процеса на излизане.

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Великобритания в крайна сметка напусна блока на 31 януари 2020 г.

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Барние изрази надежда, че преговорите за завръщане ще бъдат значително по-бързи, като посочи областите, в които ЕС и Великобритания не са се разминали въпреки Брекзит.

Няма обаче да има такса само за повторно присъединяване: „Ще има обичайната вноска на всяка държава членка за изграждане на европейския бюджет.“

Барние също така повтори убеждението си, че Великобритания не може да се присъедини отново към ЕС, без да приеме свободата на движение. Той каза, че не може да има „избиране на най-подходящата“ измежду четирите свободи на единния пазар - стоки, хора, услуги и капитал.

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Бившият ирландски премиер, който помогна за преговорите за Брекзит, Лео Варадкар, също предупреди, че е малко вероятно Великобритания да получи отново годишна отстъпка от 5 милиарда паунда от ЕС, ако се присъедини отново.

Министърът на културата Лиза Нанди призна, че ще има „компромиси“ за Великобритания по време на процена на сближаване с ЕС.

На въпрос на ВВС дали съобщенията за ограничение от 150 000 на броя на европейците, които могат да дойдат във Великобритания по схема за младежка мобилност, биха били приемливи за нейните избиратели в Уигън, гласуващи за напускане, тя отговори: „Ще проведем тези разговори с нашите европейски колеги, но ще ги проведем и с британския народ, защото е правилно да се обясни, че има както разходи, така и ползи от по-тесните отношения с Европейския съюз.“

„Трябва да се направят компромиси и не можем да изключим хората от този разговор“, заяви Нанди.

Тя също така намекна, че лично не подкрепя повторно присъединяване към блока.

„Единственото нещо, за което според мен британците са абсолютно единни в момента, е, че напуснахме Европейския съюз преди десетилетие с обещанието за близко споразумение за Брекзит и обещанието за ползи от това споразумение, а повечето от тях не бяха реализирани“, каза тя.