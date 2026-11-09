Десет държави от Северна Европа правят нов военноморски съюз, за да спрат подводниците на Путин

Обединеното кралство и девет съюзници от Северна Европа се готвят да засилят военните операции срещу руски подводници, заподозрени в шпионаж срещу критична подводна инфраструктура в Северния Атлантик, Арктика и Балтийско море. Това съвместно усилие е отговор на засилената руска военноморска активност в близост до подводни комуникационни кабели, тръбопроводи и морски маршрути, които са от жизненоважно значение за Европа, Северна Америка и Африка.

Неотдавнашни инциденти, включително проследяването на руски подводници в близост до ключова инфраструктура в северната част на Атлантическия океан, предизвикаха опасения за потенциален саботаж. Американски, британски и норвежки сили вече са прекъснали предполагаема руска операция.

Разширяващото се военно сътрудничество има за цел да наблюдава и възпира руската дейност не само в близост до Европа, но и по морските маршрути към Африка, както и във все по-достъпния арктически регион.

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Кои са 10-те държави от НАТО в съюза срещу Русия?

Според Financial Times 10 държави членки на НАТО – Великобритания, Дания, Финландия, Исландия, Латвия, Литва, Естония, Нидерландия, Норвегия и Швеция – ще засилят военноморските, въздушните и сухопътните си операции чрез ръководената от Лондон Съвместна експедиционна сила (JEF), за да наблюдават движенията на руските подводници.

Очаква се държавите членки да официализират споразумението на 10 ноември на борда на британския самолетоносач HMS Prince of Wales, като разширят съществуващото си военно сътрудничество, вместо да сформират де юре нов съюз.

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Снимка: Getty Images

Великобритания предупреждава за рискове от шпионаж и саботаж от страна на руски подводници

Последният ход на Великобритания следва операция от април 2026 г., когато нейните въоръжени сили проследиха три руски подводници в близост до критично важни подводни кабели и тръбопроводи в Северния Атлантик. Сред плавателните съдове бяха една атакуваща подводница от клас „Акула“ и две специализирани подводници, принадлежащи на Главната дирекция за дълбоководни изследвания на Русия, известна като ГУГИ.

Британският министър на отбраната Джон Хийли тогава заяви, че военни кораби на Кралския флот и самолети за наблюдение на Кралските военновъздушни сили са следили подводниците в продължение на повече от месец, като предупреди, че специализираните плавателни съдове биха могли да проучват подводната инфраструктура и потенциално да я саботират по време на конфликт.

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Обръщайки се към руския диктатор Владимир Путин, Хийли заяви: „Виждаме ви, виждаме вашата дейност над нашите кабели и тръбопроводи".

Разследване на Reuters, публикувано през септември, разкри, че Великобритания, Норвегия и Съединените щати също са се сблъскали с руски дълбоководни кораби в близост до норвежкия архипелаг Свалбард. Двама западни официални представители заявиха пред репортери, че руските съдове са тествали технология, предназначена да извежда от строя подводни комуникационни кабели, без да оставят разпознаваеми следи.

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Според официалните представители съюзническите сили са прекъснали учението, принуждавайки руските кораби да се оттеглят, преди да завършат операцията. Подводни кабели не са били повредени.

В по-скорошно интервю за Financial Times началникът на щаба на отбраната на Великобритания, главен маршал на военновъздушните сили сър Ричард Найтън, призна, че Обединеното кралство трябва да „навакса изоставането си спрямо европейските си съюзници“ в отговора си спрямо Русия.

Ten Northern European countries to form naval alliance to deter Russia The alliance aims to strengthen efforts to counter Russian submarines in the North Atlantic, the Arctic and the Baltic Sea. The goal is to prevent Russia from threatening maritime shipping. The agreement will include the United Kingdom, the Netherlands, Norway, Finland, Sweden, Iceland, Denmark, Latvia, Lithuania and Estonia. The countries plan to move beyond intelligence sharing towards joint operations involving naval, air and ground forces. The agreement will be signed aboard the British aircraft carrier HMS Prince of Wales. — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2026

Руската подводна активност и морските връзки с Африка и Арктика

Извън Европа руската подводна активност е достигнала и Северна Африка - Алжир е приел кораби поне три пъти за официални военноморски учения в Средиземно море, без да се съобщава за връзки с шпионаж или саботаж.

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Въпреки това подозренията относно руските военни дейности са достигнали и Арктика, където топящият се лед отваря морски пътища по руски и канадски води, дори докато САЩ и НАТО изразяват загриженост относно военното присъствие на Москва и интересите на Китай в този богат на ресурси регион.

Говорейки за по-широката заплаха за сигурността, сър Ричард Найтън заяви пред FT: „Това е най-опасният период, който съм преживявал в живота си като възрастен".

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