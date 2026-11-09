"Министерство на лъжата": Акция на МлаДа България пред работното място на Гълъб Донев (ВИДЕО и СНИМКИ)

Министерството на финансите е осъмнало с надпис "Министерство на лъжата". Акцията е на МлаДа България, обяви лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев във "Фейсбук" и сподели кадри от събитието. Инициативата идва ден след като от формацията поискаха оставката на финансовия министър заради така наречената войната на писма заради втория стълб на пенсиите. "А Гълъб Донев все още не е подписал третото писмо - оставката си", пише още Ивайло Мирчев в социалната мрежа и напомня за искането.

"Войната на писма"

Припомняме, че преди ден Мирчев призова финансовия министър Гълъб Донев да си подаде оставката след скандала с кореспонденцията с Европейската комисия във връзка с национализиране на част от втория пенсионен стълб. В интервю за предаването "120 минути" по bTV тази неделя, 8 ноември, Мирчев показа оригиналното писмо на Министерство на финансите до ЕК, което, по думите му, е с променена дата и от него е премахната частта със спорното предложение, макар по-рано то да е било изпратено на изпълнителния орган на ЕС. "На 2 ноември Гълъб Донев казва, че иска да прехвърли парите на работещите от втория стълб в НОИ – част от вноските, близо 1 милиард евро на година: 3% през 2028 и 2% през 2029 г. Това е последната страница на писмото, на която е положен неговият подпис. Това е оригиналът на писмото. На 3 ноември Божидар Божанов (другият съпредседател на "Да, България" - бел. ред.) пише статус, че национализират втория стълб. Настава буря, защото никой не е бил питан. От "Прогресивна България" нарекоха това фалшива новина. В тези часове, в 18:59 ч. на 3 ноември, в МФ правят ново писмо със сходно съдържание на това, само че изтриват абзаца, който касае желанието на г-н Донев част от вноските от втория стълб да отидат в НОИ. Изпращат и това писмо до Европейската комисия. И двете писма са в деловодната система на МФ и това може да се провери", категоричен беше Мирчев. ОЩЕ: Война на писма: Вицепремиерът Пеканов намеси Владислав Горанов в скандала за пенсиите, ДБ поиска оставката на Гълъб Донев