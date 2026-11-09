След съдбоносните мачове: Карик има нова среща с шеф на Ман Юнайтед

Манчестър Юнайтед направи най-лошия си старт на сезон от 40 години насам. В момента "червените дяволи" се намират в зоната на изпадащите във Висшата лига, след като завършиха при равенство 4:4 с Астън Вила в мач от 10-ия кръг. От ръководството на Ман Юнайтед бяха определили срещата с Вила и тази с Рома от Шампионска лига, завършила с победа за манчестърци с 3:2, като съдбоносни за Майкъл Карик. Според "TEAMtalk", сега мениджърът ще има нова среща с директора по футболните въпроси Джейсън Уилкокс.

Майкъл Карик ще се срещне с Джейсън Уилкокс

Преди Манчестър Юнайтед да победи Рома след драматичен обрат с 3:2 в Шампионската лига, "червените дяволи" бяха в серия от 9 поредни мача без победа във всички турнири. На среща с ръководните фактори, Майкъл Карик получи именно срещите с Рома и Астън Вила като възможност да подобри формата на отбора и да запази мястото си начело на Ман Юнайтед. след победа и равенство в двата мача, в които на три пъти отборът изоставаше с 2 гола в резултата, Карик ще има нова среща с директора Джейсън Уилкокс, на която основна тема отново ще бъде бъдещето на специалиста в клуба.

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Уилкокс иска Еди Хау в Ман Юнайтед

Самият Джейсън Уилкокс е голям симпатизант на Майкъл Карик, но в същото време е и сред основните поддръжници на идеята Еди Хау да поеме Манчестър Юнайтед. Въпросната среща ще се проведе на тренировъчната база на клуба в Карингтън и след нея ще стане ясно дали Карик ще получи още време да подобри резултатите на Ман Юнайтед. Тя ще се проведе в ключов момент, тъй като предстоящата пауза за мачове на националните отбори би била подходящото време евентуален нов мениджър да се адаптира към ситуацията в Манчестър Юнайтед.

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