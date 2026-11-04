Дупката в бюджета на НЗОК заплашва достъпа до нови терапии и лекарства у нас

Основната задача на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е да подкрепя пациентите точно тогава, когато се нуждаят от лечение, излизащо извън финансовите им възможности. Това е от критично значение, когато става въпрос за съвременни лекарствени терапии. Поради високата си стойност те са практически непосилни за самостоятелно финансиране от българските семейства, което прави ролята на Касата незаменима.

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„За да функционира системата стабилно, всеки участник – държавата, Здравната каса и фармацевтичните компании, трябва стриктно да изпълнява своята роля, без те да бъдат подменяни“, каза на пресконференция Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM).

Той обясни, че Бюджетът на НЗОК за лекарства догодина трябва да расте със същия процент като потреблението. „Тази година потреблението на лекарства се очаква да е с близо 14% по-високо, отколкото миналата. Касата ще плати 67% от средствата за лекарства, а останалото, около една трета, ще дойде от самите компании“, поясни той.

За текущата година се очаква НЗОК да поеме около 67% от общото лекарствено потребление, докато останалите 33% - сума в размер на над 250 милиона евро, като номиналният размер на компенсациите нараства от 561 млн. на около 640 млн. евро, се префактурират към фармацевтичните компании.

Ако бюджетът на Касата нараства пропорционално на ръста на потреблението - например с 11%, балансът и предвидимостта се запазват. При липса на адекватно държавно планиране обаче и опит за прехвърляне на целия дефицит върху индустрията, системата е изправена пред:

Затруднено сключване на договори с НЗОК;

Спад в събираемостта на отстъпките и липса на средства за разплащане;

Риск от отлагане или изтегляне на нови иновативни терапии от българския пазар.

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Денев обясни, че от ръста през тази година може да се направи прогноза за следващата. "Бюджетът трябва да отчита и недостига, който ще падне върху компаниите, а техният дял не бива да се увеличава", каза той.

Експертът заяви и че защитата на над 6 милиона български граждани, които разчитат на съвременно лечение за хронични и тежки заболявания, изисква спазване на правилата, реален контрол и отговорно държавно финансиране, което да отчита реалните потребности на пациентите.

Петър Петров, експерт по правни и регулаторни въпроси, обясни, че за 54% от новите терапии, налични в ЕС, българският пазар остава недостъпен, защото компаниите биха работили на загуба. Той обърна внимание и на факта, че през последните години не са поскъпвали само лекарствата от Позитивния лекарствен списък, чиято цена касата покрива отчасти.

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Петров допуска компаниите да продължат да изтеглят лекарства от пазара заради сегашните законови изисквания.

Боряна Ботева, която е председател на Сдружението за развитие на българското здравеопазване, даде пример с ревматологичните терапии, където НЗОК плаща 75%, а компаниите поемат останалите 25%. Тя алармира и че има сигнали, че компаниите спират да покриват тази разлика. По думите й, а ко това стане, пациентите ще доплащат между 130 и 150 евро на месец.