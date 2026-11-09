Израелски Starlink за Украйна вече прави ударите ѝ в Русия много по-мощни: Паника в Z-каналите

Какво се случва и как така изведнъж украинските операции с далекобойни дронове от началото на ноември станаха толкова впечатляващи, с удари и пожари във вече 8 руски рафинерии, но не само - и руски военни заводи, и други обекти? В редица руски военнопропагандни канали в Телеграм (Z-блогъри) вече има коментари и анализи. Най-впечатляващото - че Украйна вече използва израелската система за сателитна комуникация HiSKY SmartLite - ОЩЕ:

Каква е тази система - накратко, това е израелски вариант на Starlink. HiSKY SmartLite е затворена сателитна екосистема, която позволява да бъде създадена и използвана напълно независима и сигурна комуникационна мрежа.

"Нито потвърждавам, нито отричам" - така Серхий Бескрестнов с прякор "Светкавицата", съветник по електронни и радиокомуникации на украинския президент Володимир Зеленски, коментира в профилите си в социалните мрежи дали Украйна ползва HiSKY SmartLite. "Всички вражески канали съобщиха, че използваме нови сателитни комуникационни терминали за дълбоки удари. Не знам защо това предизвика такъв шум в руските медии, защото подобни технологии отдавна не са нищо уникално. Говорим за терминал, който може да работи с нискоорбитални спътници и геостационарни спътници. (...). Терминалите от този тип наистина могат да поддържат комуникационна връзка в движение, но това не е Starlink. Скоростта на връзката може да достигне максимум 2 Mbps, а закъсненията на сигнала при работа през геостационарни спътници са твърде дълги за онлайн работа", добавя "Светкавицата".

Традиционно дългобойните дронове-камикадзе разчитат на предварително зададени GPS координати и твърд маршрут. След изстрелването обаче нови команди по време на полет почти не могат да бъдат подавани - такива, които отразяват промяна на условията. Сателитната комуникация обаче променя правилата на играта. Тя позволява на операторите да поддържат непрекъсната връзка с летателните апарати, да получават данни в реално време и да правят корекции в движение. С други думи - първа вълна от дронове атакува даден обект, при ответен огън операторите виждат къде са разположени ПВО позиции и вместо следващите дронове сляпо да следват първите, те могат да бъдат пренасочени по други, по-добри маршрути за подход. Това драстично повишава ефективността и пораженията от една-единствена атака. Дронове, способни да променят курса и целта си в движение, правят задачата на руската противовъздушна отбрана (ПВО) изключително сложна - Още: С дронове с изкуствен интелект: Украйна може да отприщи ада в небето над Русия

Интересен пример как руснаците се мъчат да се справят с украинските дронове - не само далекобойните, а основно автономните, които действат чрез изкуствен интелект (ИИ): поставят пикапи-примамки уж с картечници, за да бъдат удряни те, а не истинска военна техника:

Russian troops are mounting dummy machine guns on old vehicles to make them look like real firing positions. They are trying to deceive AI-powered drones that can independently identify and attack targets. https://t.co/zZIjAYNnWC — NEXTA (@nexta_tv) November 8, 2026

Кой ще има свой Starlink?

Засега няма потвърждение, че украинците вече ползват HiSKY SmartLite. Но има потвърждение, разгледано и в нова статия на The Guardian, че Украйна се мъчи да спре Русия да пусне в действие свой вариант на Starlink - специално пример е украинският удар от 15 август по ракетно-космическият център "Прогрес", производител на руските ракети "Союз-2". Две украински крилати ракети "Фламинго" уцелиха две сгради в комплекса, включително съоръжение, известно като 106А, "чиста стая", където се сглобяваха дънни платки за системите за изстрелване на "Союз". А това са ракетите, с които в орбита се извеждат сателитите "Рассвет" - руският еквивалент на Starlink. Освен това, тази година Украйна атакува други обекти, принадлежащи на "Роскосмос", включително "Корольов" - голям комплекс северно от Москва, и украински радиотелескоп, присвоен от Русия в Крим. - ОЩЕ: Край с руския Starlink и всички космически програми? Фаталният украински удар с "Фламинго"

Опитите на Русия бързо да разположи "Рассвет" не са единственото предизвикателство от Космоса, пред което е изправена Украйна. Москва е използвала и балистични ракети "Орешник" поне три пъти – ракети, които преминават през Космоса при изстрелване. Това накара Киев да увеличи усилията си за диверсифициране на собствения си достъп до космически системи, независими от САЩ и Starlink - т.е. украински космически контрамерки. Украйна проведе поне три теста за прехващане на ракети още в Космоса и се стреми да изстреля свои собствени спътници, включително изстрелване на прехващачи, монтирани на много високо летящи самолети. Така Украйна се присъедини към бързо увеличаващия се брой държави, работещи за установяване на плацдарм в Космоса. Миналият месец Украйна и датската GomSpace обявиха, че успешно са изстреляли Obria Nano, първи тестов спътник за бъдеща независима украинска комуникационна мрежа, за която се твърди, че ще се състои от около 245 спътника.

В материала на The Guardian се обръща внимание, че още преди руският диктатор Владимир Путин да отприщи пълномащабната война в Украйна, Русия е започнала да действа враждебно в Космоса. По-специално - опити за заглушаване на чужди сателити, включително и опити за използване на лазерни оръжия, с които да бъдат обезвреждани. " За Междузвездните войни се говори като за бъдещето. Но ние вече сме в това бъдеще", казва д-р Елена Гросфелд, експерт по космически науки и сигурност в Шведския университет по отбрана. И напомни, че още през 2021 година вторият тогава генерал в системата на американската армия Дейвид Томпсън е коментирал: Всеки ден има руски атаки срещу американски спътници.

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