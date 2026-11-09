Тръмп: Зеленски показа огромно неуважение спрямо Русия, Путин не ме разиграва (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп беше хванат натясно от водещия на предаването "60 минути" (60 Minutes) по CBS Рос Даутът с въпроси и уточнения за войната в Украйна, от които държавният глава опита да се измъкне. На въпрос на кого вярва повече - на руския диктатор Владимир Путин или на украинския лидер Володимир Зеленски, републиканецът отказа да отговори: "По-скоро не бих искал да казвам, но се разбирам и с двамата. Вярвам, че тази война ще приключи, ще приключи скоро. И единствената причина, поради която ще приключи, съм аз (...) Вярвам, че сме много близо до сключване на сделка".

Q: Who do you trust more, President Putin or President Zelensky? Trump: Well, I'd rather not say, but I get along with both. https://t.co/JYp7Iq9zPD — Clash Report (@clashreport) November 9, 2026

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На уточнението от водещия, че държавата на Зеленски всъщност е била нападната от Руската федерация през февруари 2022 г., Тръмп реши да сравнява пълномащабна инвазия с предполагаема демонстрация на неуважение от Зеленски към Путин по време на първата им среща като президенти. „Когато се срещнаха за първи път (Зеленски и Путин – бел. ред.), бе показано огромно неуважение спрямо Русия, така че няма да казвам нищо“, беше отговорът на американския президент.

Q: President Zelensky's country was actually invaded by Russia. Trump: When they had their first meeting, there was great disrespect shown to Russia. https://t.co/bPmYfX2sHO — Clash Report (@clashreport) November 9, 2026

Доналд Тръмп имаше предвид събитието от декември 2019 г. - срещата на върха в Нормандския формат в Париж. Това е и единствената лична среща между украинския президент Володимир Зеленски и Владимир Путин. По време на преговорите и съвместната пресконференция, докато Путин говореше за изпълнението на Минските споразумения за прекратяване на конфликта в Източна Украйна, започнал още през 2014 г. заради подкрепяните от Москва т.нар. "сепаратисти", Зеленски бе забелязан да усмихва и да прави гримаси.

След срещата в Париж, във формат с участието на тогавашния френски президент Еманюел Макрон и германския канцлер Ангела Меркел, кадрите и реакцията на Зеленски стават повод за различни интерпретации и спорове – за едни това е знак на неуважение и пренебрежение към позицията на Москва, докато за други е израз на скептицизъм спрямо руските твърдения по изпълнението на споразуменията: Не искахме Минските споразумения да работят: Сивият кардинал на Путин го призна.

Какъв е обаче балансът в случая между инвазия и демонстрация на неуважение? „Войната не се случи по време на моите 4 години (по време на мандата – бел. ред.) и никога нямаше да се случи, макар че беше най-ценното нещо за Путин", избяга пак от конкретиката Тръмп.

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Путин разиграва ли Ви?

След това от страна на Даутът дойде много остър въпрос: "Смятате ли, че той (Путин - бел. ред.) ви разиграва, (...) защото вие говорите за нуждата от мир, а изглежда така сякаш той е препятствието?".

"О, не мисля", отвърна Тръмп. "Никой не е бил по-твърд с Русия от мен. Погледнете търговските ни връзки, вижте какво причиних за търговията им със санкциите и всичко останало", каза президентът, който наскоро вдигна наказателните мерки срещу Москва, за да може руснаците да изнесат дизел за световните пазари, включително за американския. Целта на този отчаян ход бе Тръмп да пробва да намали цените на горивата в САЩ преди междинните избори, които в крайна сметка републиканците загубиха и сега и двете камари на Конгреса ще са под контрола на Демократическата партия.

Q: Do you think Putin is stringing you along? Trump: Oh, I don't think so. There's been nobody that's been tougher on Russia than me. https://t.co/QLeZtrhCnL — Clash Report (@clashreport) November 9, 2026

Цените станаха толкова високи по целия свят заради войната на Тръмп срещу Иран - нещо, което самият той призна след изборното поражение: Свален на земята, Тръмп призна: Високата цена на бензина идва от Иран, не от Украйна (ВИДЕО).

Тръмп не знае кой е спрял Starlink за Украйна - той или Илон Мъск

Попитан дали Илон Мъск - изпълнителният директор на SpaceX - ли е спрял временно Starlink за Украйна в кратък, но ключов за украинската армия период през октомври, Тръмп отвърна: "Не мога да кажа дали го е спрял, мога да ви кажа, че в крайна сметка го включи отново. Сега те разполагат с него".

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На директен въпрос защо не може да каже кой е спрял връзката към сателитната интернет система за украинските въоръжени сили (SpaceX притежава Starlink и военната ѝ версия Starshield), републиканецът пак отговори с "не знам". "Защото не знам. Това е много добра система. Вероятно е била спряна – не знам, така и не ми беше доказано, че е бил изключен. Много лъжи се разпространяват с тази война", допълни Тръмп.

Trump on Ukraine: Starlink is a very good system and it was perhaps turned down. I mean, I don't even know. I haven't been — it hasn't been proven to me that it was turned down. There's a lotta lies going on with that war. https://t.co/eKtOfoODZV — Clash Report (@clashreport) November 9, 2026

Украйна официално се оплака през октомври, че дроновете, движещи се над определена скорост, губят интернет връзка, и обяви, че САЩ са спрели Starlink/Starshield, поставяйки пречка пред важни операции на фронта. Белият дом и Мъск си прехвърляха топката кой е отговорен. В крайна сметка услугата бе възстановена.

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