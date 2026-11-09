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Алекс и Мони Николови продължават господството си в Италия: Останаха на точка от върха

09 ноември 2026, 10:42 часа 379 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Lube Volley
Алекс и Мони Николови продължават господството си в Италия: Останаха на точка от върха

Кучине Лубе Чивитанова с Александър и Симеон Николови в състава си записа чиста победа с 3:0 (25:18, 25:19, 25:14) като гост на Алианц Милано в петия си мач от италианската Серия А1 и остана само на точка от лидера Перуджа. Лубе беше изключително доминантен през цялата среща, която продължи малко над час. А братя Николови бяха титуляри и записаха общо 17 точки.

Алекс и Мони бяха много активни при победата

Първият гейм започна динамично и Лубе бързо поведе с 5:2. След размяна на точки отборът на Алекс и Мони Николови слезе в серия. След ас на Симеон отборът му натрупа 5 точки преднина за 11:16. Последваха още равностойни минути и след атака на Александър Лубе поведе с 20:16. В последната атака за първия гейм Мони Николов влезе в комбинация с Джовани Гарджуло и отборът взе преднина от 1:0 с 25:18. През втората част Лубе поведе с 3:0. След блокада на Симеон и Гарджуло резултатът стана 7:5 в тяхна полза. След страхотна контраатака на Мони авансът се увеличи до 11:5.

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Лубе Чивитанова

Лубе изостава с 1 точка, но има и мач по-малко

В следващите минути Милано успя да се върне в мача, но след нова блокада на Симеон Николов резултатът стана 20:15. А Александър завърши със силна атака за 25:19. Третият гейм беше най-силен за Лубе, като вървеше равностойно до атака на Алекс за 11:19. Последва серия на Лубе, а след атака на Мони резултатът стана 21:12. Братята участваха в още няколко атаки до края на гейма, завъшил при 25:15 за Лубе, който взе чиста победа за 72 минути. Александър Николов отбеляза общо 11 точки (1 ас и 59% ефективност в атака), а Симеон записа 6 пункта (2 блока, 1 ас и 60% ефективност в атака). След този триумф Лубе е на второ място в Серия А1 с актив от 15 точки. Водачът Перуджа има 1 повече, но е изиграл и 1 мач повече от Лубе.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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