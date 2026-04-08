"Здравната система е на ръба": БЛС настоя за извънредни мерки заради цените

08 април 2026, 11:25 часа
От Българския лекарски съюз (БЛС) обявиха, че здравеопазването е на ръба, настояха за извънредни мерки и незабавни разговори и подписване на анекс към националния рамков договор между БЛС и НЗОК, който да предвиди спешна актуализация на цените на всички медицински дейности, минимум с 25%. Призивът отправи председателят на Управителния съвет на БЛС д-р Николай Брънзалов по време на брифинг.

През последните месеци в БЛС са постъпили десетки писма и сигнали от Асоциацията на университетските болници, общинските болници, Българската болнична асоциация, от множество лечебни заведения и лекари от цялата страна. "В началото на годината постоянно ми звънят колеги с новината, че изпитват силни затруднения в ежедневната си работа, особено откъм финансов характер", каза д-р Брънзалов. 

Става въпрос за нарастващи разходи, невъзможност да бъдат покривани всички цени на медицинските дейности, поради повишаването на цените на всичко.

"С около 85% за последните години разходите растат. Има сериозен ръст на разходите за персонал. В същото време цените на медицинските дейности остават замразени повече от 2 години", добави още д-р Брънзалов. ОЩЕ: Половин милион българи без здравни осигуровки и недофинансиране: Чакат ни масови фалити на болници

Рефренът "няма пари"

БЛС счита, че ролята на служебното правителство е да осигури спокойствие и да възстанови стабилността в системата. 

Д-р Брънзалов обаче разкритикува рефренът на властта, че "няма пари", като обърна внимание на две скорошни наредби, които ще имат финансово изражение. 

"Е, нали няма пари", добави още д-р Брънзалов. 

БЛС отричат атака към служебния кабинет

БЛС отричат да изпълняват политически поръчки и призоваха, ако има такива съмнения, да се посочи партията, която стои зад тях. Те са разтревожени, ако и сега няма правителство - проблемът в здравеопазването до 2027 г. ли ще остане неразрешен. 

Коментарът беше във връзка с твърденията на здравния министър в служебното правителство доц. Михаил Околийски, който намекна за политическо искане от страна на лекарския съюз. 

"БЛС не е политическа организация - тя е организация на лекарите", подчерта д-р Брънзалов.

От думите на заместник-председателя на УС на БЛС д-р Иван Маджаров стана ясно, че това не е атака срещу служебния кабинет или служебния здравен министър. "Не сме твърдели никъде, че проблемите в здравеопазването започват от вчера. Имаше известна надежда сред колегите, сред гилдията, всички очакваха да има нов рамков договор, нов бюджет, това не се случи. Няма нищо общо с това, кой в момента е министър", посочи д-р Иван Маджаров.

От лекарския съюз също обявиха, че исканията им са протегната ръка, а не атака. ОЩЕ: "Ще стане страшно": БЛС със стряскаща прогноза, ако държавата не увеличи парите за здраве

Деница Китанова
Още от Здравеопазване
