"Попи отсъди дузпа срещу Левски и след факс от Космоса отмени решението! Явно има интегриран ВАР в главата"

09 април 2026, 13:09 часа 323 прочитания 0 коментара
Снимка: efbet.novini.bg
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов отново използва личния си профил във Фейсбук за любопитен пост, свързан с българското футболно първенство. Той се върна назад във времето, за да припомни спорна ситуация от мач между ЦСКА 1948 и Левски, в който главният съдия първо отсъди дузпа за "червените", а малко след това се отказа от решението си и я отмени. По онова време системата ВАР все още не бе налична, а Найденов определи това решение на Попов за "дъното на българското съдийство" от Прехода насам.

Ето какво написа Цветомир Найденов във Фейсбук, като публикува и видео от ситуацията:

"Темата с неотсъдените дузпи стана доста актуална напоследък, та нека си припомним ДЪНОТО на българското съдийство от 1989 г насам. Никола Попов или по-известен като Попи, отсъди дузпа и след факс от Космоса си отмени решението, а още нямаше ВАР в Ефбет лига.

Никола Попов

Тогава СК на БФС нямаше рубриката The Voice/ La Voz в уои tube, но излезе некъв невиждан и нечуван наглец, който тогава беше нейн шеф и обясни, че Попи си върнал като на видео филм в мозъка си случилите се събития на терена и правилно отменил отсъдената дузпа.

Демек, Попи си има интегриран ВАР в главата и може да си връща мислено спорните момент."

Стефан Йорданов
Никола Попов ФК ЦСКА 1948 Първа лига Цветомир Найденов
