Любопитно:

Купуваме ваксини срещу варицела и РСВ - държавата отпусна милиони евро

14 януари 2026, 18:03 часа 367 прочитания 0 коментара
Купуваме ваксини срещу варицела и РСВ - държавата отпусна милиони евро

Министерският съвет одобри финансиране за Министерството на здравеопазването за 2026 г. в размер 1 904 800 евро за закупуване на ваксина срещу варицела като задължителна имунизация за деца на 12-15-месечна възраст, включена в Имунизационния календар на България. Одобрено е и финансиране от 931 400 евро за закупуване на ваксина срещу инфекции, причинени от респираторно-синтициален вирус (РСВ/RSV) като целева имунизация за бременни жени през периода от 24- та до 36-а гестационна седмица на бременността.

Предложенията за включване на нови ваксини в имунизационната политика на България са на Националния експертен съвет по имунизации. Извършени са необходимите нормативни промени в Наредба № 15 за имунизациите в Република България.

Още: Нова задължителна ваксина влиза в сила от лятото

Какво трябва да знаете за варицелата и РСВ?

Варицела е едно от най-заразните заболявания, предавани по въздушно-капков механизъм, с широко световно разпространение и със значително здравно и социално въздействие. При липса на средство за превенция варицела е неконтролируема инфекция.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: iStock

Респираторно-синцитиалният вирус (RSV) е често срещан респираторен вирус, който причинява от леки грипоподобни симптоми до тежко заболяване и смърт при бебета на възраст под шест месеца, като бебетата на възраст под 2 месеца представляват най-засегнатата група.

Ваксинирането на бременни жени срещу RSV е от съществено значение за опазване здравето както на майките, така и на техните новородени. То осигурява защита за кърмачетата през ранните месеци от живота.

Още: Одобрена е първата ваксина срещу вируса RSV

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
ваксина Министерство на здравеопазването варицела ваксини RSV РСВ
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес