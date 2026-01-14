Над 25 години опит в неврохирургията – проф. Селчук Пекер в София

Все повече хора търсят достъп до модерни технологии, международен опит и възможност за второ мнение, преди да вземат важно решение за здравето си. Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ редовно организира срещи с международни специалисти, насочени към хора, които се интересуват от възможностите за лечение в чужбина.

На 24-ти януари 2026 г. в София ще гостува проф. Селчук Пекер, неврохирург с дългогодишен международен опит, част от екипа на Университетска болница Коч в Истанбул, който от 2017 г. ръководи центъра за лечение с гама нож и програмата за двигателни нарушения. Професионалният му път включва специализации в Съединените щати, както и активна клинична и академична дейност. От 1999 г. досега той е участвал в лечението с гама нож на над 13 000 пациенти.

Освен клиничната си практика проф. Пекер е автор на над 180 научни публикации, участва редовно в международни конгреси и е част от различни професионални и експертни организации в Европа и региона.

Университетска болница Коч разполага с високотехнологична неврохирургична и радиохирургична апаратура, отговаряща на актуалните международни стандарти. През последната година там е въведено в клинична практика най-ново поколение гама нож – система, която към момента е налична в ограничен брой водещи центрове в международен мащаб.

Проф. Селчук Пекер ще проведе информационни срещи, свързани с възможностите за лечение в Турция при мозъчни тумори, двигателни нарушения, хронична болка и други сложни неврохирургични проблеми. Срещите са с изцяло информативен характер и не включват медицински прегледи.

Записването за срещите е предварително на телефон 0878 500 730, като местата са ограничени.

Повече информация: www.medikara.bg/freeconsults/peker-sofia-24-01-26