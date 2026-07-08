Лекарство за 35 000 лв. срещу същия продукт за под 17 000: Аномалии в здравната система

Лекарство, купено от една болница за близо 900 лева, докато друго лечебно заведение е платило за същото лекарство около 69 лева. "Говорим за една и съща разфасовка и едно и също лекарство. Разликата е над 12 пъти. Това са публични данни и те идват именно от НЗОК. Това каза Мартин Атанасов, който е създателят на платформата "Черна писта". Сега младежът прави нова онлайн платформа, наречена "Диагноза България", която събира на едно място огромен обем публични данни за здравната система и показва разходите на болници, плащанията на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), цените на лекарства и възнагражденията на медицинския персонал.

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Друг пример е свързан със скъпоструващи терапии, при които ценовите разлики достигат десетки хиляди левове на единица продукт. "Една държавна болница е закупила конкретно лекарство за около 35 000 лева за брой, докато други държавни болници са го купили за около 20 000 и дори за под 17 000 лева. Това е аномалия, която изисква обяснение", каза той.

По думите му при една от доставките са били закупени 60 броя от медикамента на най-високата цена, което е довело до разход от над 2 млн. лева.

Платформата показва и данни за дейността на лечебните заведения по клинични пътеки. Според Атанасов в някои малки общински болници се наблюдава необичайно висок брой сложни и скъпоструващи процедури спрямо населението на съответния район.

Той поясни, че "това не са присъди". "Не казваме, че тези пари са откраднати. За много от случаите може да има напълно логично обяснение. Но когато има сериозни отклонения от средните стойности, е необходима проверка", подчерта Атанасов.

https://www.actualno.com/tagnews/%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5.htm