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ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 08.07.2026

08 юли 2026, 10:16 часа 806 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 08.07.2026

Денят предлага богата спортна програма с акцент върху волейбола. Българските национали излизат срещу Германия при мъжете и срещу Сърбия при жените, а феновете ще могат да проследят още двубоите Турция - Полша, Бразилия - Япония и Чехия - Германия. В програмата са още петият етап на Тур дьо Франс и поредният ден от престижния тенис турнир Уимбълдън.

Какво може да гледате по телевизията днес:

06.00 Волейбол, Турция – Полша, жени МАХ Спорт 2

13.20 Волейбол, Бразилия – Япония, жени МАХ Спорт 2

13.30 Волейбол, България – Германия МАХ One

14.45 Колоездене: Тур дьо Франс, пети етап, мъже Евроспорт 2

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15.30 Тенис: Уимбълдън Евроспорт 2

17.30 Волейбол, Чехия – Германия, жени МАХ Спорт 2

21.00 Волейбол, Сърбия – България, жени МАХ Onе

 

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Уимбълдън Тур дьо Франс
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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