ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 08.07.2026

Денят предлага богата спортна програма с акцент върху волейбола. Българските национали излизат срещу Германия при мъжете и срещу Сърбия при жените, а феновете ще могат да проследят още двубоите Турция - Полша, Бразилия - Япония и Чехия - Германия. В програмата са още петият етап на Тур дьо Франс и поредният ден от престижния тенис турнир Уимбълдън.
Какво може да гледате по телевизията днес:
06.00 Волейбол, Турция – Полша, жени МАХ Спорт 2
13.20 Волейбол, Бразилия – Япония, жени МАХ Спорт 2
13.30 Волейбол, България – Германия МАХ One
14.45 Колоездене: Тур дьо Франс, пети етап, мъже Евроспорт 2
15.30 Тенис: Уимбълдън Евроспорт 2
17.30 Волейбол, Чехия – Германия, жени МАХ Спорт 2
21.00 Волейбол, Сърбия – България, жени МАХ Onе
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