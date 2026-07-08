Антоан Гечев остава шеф на разузнаването

Парламентът избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР), като му даде втори петгодишен мандат начело на службата, считано от 17 юни 2026 г. Кандидатурата му, предложена от Министерския съвет, беше подкрепена със 147 гласа "за", 14 "против" и един "въздържал се".

Гечев получи подкрепата на "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС, ДПС и "Възраждане". Двама депутати от "Продължаваме промяната" също гласуваха "за", а един се въздържа. Против бяха единствено народните представители от "Демократична България".

Процедурата по избора беше смятана за предрешена още преди началото ѝ, тъй като още на 10 юни Министерският съвет официално предложи Гечев за втори мандат. На 2 юли той беше изслушан от парламентарната Комисия за контрол над службите за сигурност, след което кандидатурата му беше внесена за окончателно гласуване в пленарната зала. Още: Разузнаването вече не е "невидимо" - вербува кадри сред студентите у нас

Дебатът

Дебатите около избора бяха кратки и се сведоха до две основни позиции.

Съпредседателят на "Демократична България" Атанас Атанасов заяви, че процедурата е "тежко опорочена". Според него мандатът на Гечев е изтекъл на 18 юни 2026 г., без Народното събрание да е взело решение за освобождаването му. Вместо това Министерският съвет е назначил Асен Тутеков за изпълняващ функциите председател на ДАР, което според Атанасов нарушава закона.

"Вместо това с решение на Министерския съвет е назначен друг служител - Асен Тутеков за изпълняващ функции председател на ДАР. Министерският съвет не спазва процедурата за освобождаването на Гечев", заяви той. Още: "Безработен съм": Шефът на разузнаването е в сива зона за няколко дни, Атанасов е изумен

Атанасов посочи още, че по време на парламентарното си изслушване Гечев е заявил, че е безработен, което според него допълнително поставя под съмнение законността на процедурата. Той отправи критики и към кадровото състояние на службата.

"ДАР има недокомплект от повече от една трета от щатния състав и това означава, че председателят носи пряка отговорност за кадровото комплектоване на службата", каза депутатът.

От "Възраждане" защитиха кандидатурата на Гечев. Лидерът на партията Костадин Костадинов заяви, че службата е работила професионално под негово ръководство.

"Гечев ще получи нашата подкрепа за втори мандат, защото работи добре през годините. Един от най-важните критерии за това е, че не излезе нито един скандален случай, свързан с ДАР", заяви Костадинов.

Кой е Антоан Гечев?

Антоан Гечев беше назначен за председател на ДАР през 2021 г. от служебното правителство на Стефан Янев. Първият му мандат изтече през юни тази година, но междувременно процедурата за назначаване на ръководителя на агенцията беше променена.

През октомври 2025 г. тогавашното парламентарно мнозинство промени Закона за Държавна агенция "Разузнаване", като премахна президентския указ при назначаването на председателя. По новите правила той вече се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет след проверка на документите и парламентарно изслушване.

Заради необходимото време за провеждане на новата процедура правителството назначи заместник-председателя Асен Тутеков за временно изпълняващ длъжността председател до избора на титуляр. Междувременно за заместник-председател на ДАР беше назначен и Николай Николов. Още: AI и разузнаването: Кандидатът за шеф на ДАР за кадрите в службата

Промените в закона бяха оспорени от тогавашния президент Румен Радев, който наложи вето, но парламентът го преодоля. Впоследствие опозицията сезира Конституционния съд, който образува дело по случая. До момента управляващите не са обявили намерения за нови промени в закона.

Антоан Гечев е роден на 13 септември 1969 г. в Ямбол. Завършил е Висшето военно училище "Васил Левски" със специалност "Войсково разузнаване", Военна академия "Г. С. Раковски", както и стратегически курс по национална сигурност и отбрана. Преминал е специализирани обучения по разузнаване и сигурност в САЩ, Израел, Германия и други държави.

Професионалната му кариера започва като командир на разузнавателен взвод, а през 1998 г. постъпва в Служба "Военна информация", където преминава през всички нива на йерархията до заместник-директор. Има дългогодишен международен опит като военен аташе и представител на България в Гърция, Великобритания, Германия, Чехия и Италия, както и в сътрудничеството със службите на НАТО и Европейския съюз. Като председател на ДАР той отговаря за оперативното ръководство на службата, международното сътрудничество, кадровата политика, управлението на бюджета и специалните фондове на агенцията.