На фона на дебат за младите лекари: Бюджетът за здраве мина през комисия

Ресорната бюджетна комисия прие Закона за бюджет на НЗОК за 2026 г. Предвидени са над 5,25 милиарда евро приходи и трансфери. "За" бюджета гласуваха 15 депутати, "против" - 9 и без "въздържали се", с което той бе приет на първо четене. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5,1 млрд. евро, от които 3,1 млрд. евро са приходи от здравноосигурителни вноски, а останалите са трансфери за здравно осигуряване. Общо разходите за 2026 г. по проекта на Закон за бюджета на НЗОК са в размер на над 5,25 милиарда евро. Приходите и разходите по законопроекта са с 8,5% повече спрямо 2025 г.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 4,93 милиарда евро, което представлява увеличение с 8,7% спрямо миналата година.

Парите за лекарите и визията за здраве

От своя страна Теменужка Петкова обяви, че ГЕРБ няма да подкрепят бюджета на НЗОК, като тя открои, че не вижда как ще се намери решение на въпроса с младите лекари, създаването на системата за електронни здравни карти и визията на правителството в здравеопазването.

Най-големият дефект според Асен Василев от "Продължаваме промяната" също е заплащането на лекарите, медицинските сестри и всички други здравни специалисти, което той определи като Пуническа война.

„Министърът не определя възнагражденията, отговорността е споделена. Като се приеме бюджета на НЗОК ще има възможност да се стартират преговорите в НРД и колективните трудови договори“, каза Ивкова.

Относно визията си тя каза, че се предвиждат дигитални контроли в системата на здравепазването, включително и с ТЕЛК-овете.

Тя добави, че и досега има съобщения, но те са през Е-здраве.

Мартин Димитров от „Демократична България“ отбеляза, че парите за здравеопазване нарастват, броят на пациентите намалява, но недоволството се увеличава. ОЩЕ: Парите за национална детска болница не са в бюджет 2026, но били налични другаде

Мнението на социалните партньори

От АИКБ смятат, че механичното увеличаване на парите за здравеопазване не е гаранция, че самата нация ще бъде по-здрава.

Пламен Димитров от КНСБ изрази своята подкрепа за бюджета на НЗОК. На него обаче му е писнало от клишето да не се наливат пари в нереформирани сектори. „Да твърдим, че няма реформа – има. Грешна реформа - може, но има реформа“, добави той и обърна внимание на липсата на колективен трудов договор и че това не означава, че това трябва да се прави през закона.

Нещо, което отчете и министърът на здравеопазването Катя Ивкова, а именно, че реформата в здравеопазването е започнала още в края на 70-те години. ОЩЕ: Правителството прие спорния Бюджет 2026 без промени: всички важни акценти